Felix Kjellberg, auch bekannt als PewDiePie ist einer der bekanntesten YouTuber der Welt. Nachdem er sich kürzlich zu seinen Nazi-Witzen äußerte, kommt nun die nächste rassistische Aktion seinerseits. Mit 53 Millionen Abonnenten gehört er außerdem weltweit zu den erfolgreichsten Gamern auf YouTube. Nur Mark “Markiplier” Fischbach ist erfolgreicher.

⚠️ TW: racial slur, use of the n-word



We knew pewdiepie was scum but here is incontrovertible proof. pic.twitter.com/qJDkv2afjo — Alex ♀🔮🎃👻🦇🕸️🦉 (@AlexandraAEWild) 10. September 2017

Er kann es wahrscheinlich einfach nicht lassen. Nach einer Vielzahl von Skandalen äußerte er sich nun erneut rassistisch. Im oberen Video sagt er während seines Streams zu Playerunknown's Battlegrounds: "Was ein sche** N****! Geez!"

Footage of PewDiePie saying that he forgot he was live right after he said the n-word. Casually laughing it off. #PewdiepieIsOverParty pic.twitter.com/6pqOjJPEh7 — THE POP HUB 👄 (@ThePopHub) 10. September 2017

Nach kurzer Zeit fällt ihm wohl auf, dass er live gestreamt hat. Mit den Worten "Manchmal vergesse ich, dass ich live streame" und ein paar Lachern, versucht er, über das Thema hinweg zu sehen.

Spieleentwickler Sean Vanam nimmt seine Äußerungen jedoch nicht auf die leichte Schulter.

We're filing a DMCA takedown of PewDiePie's Firewatch content and any future Campo Santo games. — Sean Vanaman (@vanaman) 10. September 2017

Via Twitter gab er nun bekannt, ein Copyright-Verstoß für Firewatch und weitere Spiele des Studios Campo Santo zu sprechen. Somit könnte der YouTuber künftig keines dieser Spiele in seinen Streams zeigen. "Ich bin es satt, dass dieses Kind immer mehr Möglichkeiten hat, Geld mit dem was wir tun zu verdienen", so Vanam in einem weiteren Tweet.

Bisher hat sich Kjellberg noch nicht zu seinem Stream geäußert. Bereits im Februar kündigte das Unternehmen Disney einen Vertrag mit dem YouTuber. Auch YouTube selbst distanziert sich immer mehr.

Es ist abzuwarten, wie stark sich seine Äußerungen auf seinen weiteren Verlauf als YouTuber auswirken und welche Konsequenzen auf ihn zukommen. Wie findet ihr Sean Vanams Reaktion? Schreibt es uns in die Kommentare!