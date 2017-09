Blitzstart für Destiny 2: Laut dem Entwickler Bungie hat der Online-Shooter an seinem ersten Wochenende bereits 1,2 Millionen gleichzeitig aktive Spieler verzeichnen können – und das, obwohl die PC-Version des Spiels noch gar nicht erschienen ist.

Das MMOFPS Destiny 2 ist noch keine Woche lang offiziell erhältlich, hat aber wie erwartet bereits hohe Spielerzahlen zu verzeichnen. Wie die englischsprachige Webseite Polygon berichtet, hat der Entwickler Bungie am vergangenen Samstag eine Nachricht auf Twitter abgesetzt, in der er sich für den enormen Erfolg bedankt.

Thank you all so much for playing, Guardians! Right now Destiny 2 has over 1.2 Million concurrent players online. We'll see you in the wild.