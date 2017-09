Das polnische Studio CD Projekt Red setzt auf Qualität statt Quantität und das macht sich bezahlt: Innerhalb eines Jahres hat sich der Marktwert des "The Witcher"-Entwicklers verdoppelt und liegt damit nun fast gleichauf mit dem erfolgreichsten deutschen Fußballverein. Dies geht aus dem jüngsten Finanzbericht des Unternehmens hervor.

In der ersten Jahreshälfte von 2017 hat CD Projekt ungefähr 72 Millionen Dollar eingenommen, wovon 33 Millionen Dollar als direkter Gewinn verzeichnet werden. Das ist zwar weniger als im Vergleich zur erste Hälfte von 2016, allerdings ist damals auch die Erweiterung The Witcher 3 - Blood and Wine erschienen. Apropos The Witcher 3 - Wild Hunt: Das Rollenspiel ist weiterhin das wichtigste Zugpferd für die Entwickler und sorgt noch immer für hohe Umsätze. Mit dem kommenden 4K-Update bleibt Geralts letztes Abenteuer somit in aller Munde.

Insgesamt ist CD Projekt Red nun über zwei Milliarden Dollar wert. Nur zum Vergleich: Der FC Bayern München, Rekordmeister der Bundesliga, hat im Jahr 2016 laut Forbes einen Gesamtwert von 2,41 Milliarden Euro gehabt. Die Witcher-Entwickler sind also ein ganzes Stück näher herangerückt und wer weiß, vielleicht überflügelt das Unternehmen bald schon einen der erfolgreichsten Fußball-Vereine der Welt.

Die Zukunft von CD Projekt Red liegt auf drei Stützpfeilern: Die Verkaufsplattform GOG, das Kartenspiel Gwent und zu guter Letzt Cyberpunk 2077. Neue Infos zum kommenden Rollenspiel gibt es allerdings nicht.

Eine frei begehbare Spielwelt, eine spannende Geschichte und wunderhübsche Grafik: The Witcher 3 ist ein Rollenspiel-Schwergewicht, welches seinem Entwickler CD Projekt Red ruhige Nächte beschert.