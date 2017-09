Quelle: EA Sports

Zwar ist offiziell noch nicht mal Herbst, geschweige denn Winter, auf den heimischen Monitoren beginnt dennoch die Eishockey-Saison, und zwar in Form von NHL 18 von Publisher Electronic Arts.

Das ist jetzt erstmal ein Grund zur Freude, gäbe es da nicht einen kleinen, durchaus unschönen Haken. Denn EA hat beschlossen, zur Veröffentlichung der traditionell jährlich erscheindenden Reihe einen Kniff einzufügen, der sich für die Firma als lukrativ erweisen könnte, euch als Kunde jedoch zweimal überlegen lassen sollte, ob ihr das finanziell unterstützen wollt.

Im englischsprachigen Neogaf-Forum weist der User Cake Boss darauf hin, dass die NHL-Spiele bislang immer am Dienstag der jeweils zweiten Septemberwoche veröffentlicht wurden. Siehe auch die folgende Aufstellung. Es handelt sich, wie gesagt, um Dienstage:

NHL 17 - 13. September 2016

NHL 16 - 9. September 2015

NHL 15 - 9. September 2014

NHL 14 - 10. September 2013

NHL 13 - 11. September 2012

NHL 12 - 9. September 2011

NHL 11 - 7. September 2010

Der nächste Termin in der Reihe wäre in diesem Fall heute, am 12. September 2017. So geschieht es aber nicht. In den USA ist der Verkaufsstart für Freitag, den 15. September geplant. Drei Tage Unterschied, die auf den ersten Blick nicht weiter ins Gewicht fallen. Das könnte alle möglichen Gründe haben, so zum Beispiel welche logistischer Natur.

Dem ist aber nicht so.

Der Grund für die Verzögerung ist eine Vorbesteller-Aktion. Zum Preis von 79,99 US-Dollar sollt ihr Zugriff auf die Young Stars Edition haben, zum Beispiel beim Händler Gamestop. Der Vorteil für Vorbesteller: Sie können bereits drei Tage vor dem Verkaufsstart NHL 18 spielen, wenn sie dafür circa 20 Dollar mehr zahlen.

Die Young Stars Edition, wie sie bei Händler Gamestop angepriesen wird.

Übersetzt bedeutet das: Der Kunde zahlt einen signifikant höheren Betrag für ein Spiel, um es ab dem Tag spielen zu dürfen, an dem es traditionell seit mindestens sieben Jahren erscheint. Klar, diese Edition lockt mit weiteren Extras, wie sie auch auf der Produktseite von EA beschrieben werden. Warum die künstliche Verzögerung damit einhergeht, sollte aber allen klar sein.

Um es klarzustellen: Diese Entscheidung seitens EA ist in keiner Weise ungesetzlich. Die Firma hat keinerlei Verpflichtung, sich an ein gemutmaßtes, weil gewohntes Veröffentlichungsdatum zu halten. Auch kann ein Produkt mit Zusatzinhalten zu verschiedenen Preisen angeboten werden. Niemand wird gezwungen, es zu kaufen. Jeder Konsument kann selbst entscheiden.

Und genau das solltet ihr auch tun. Denn die Sportspiele von EA haben eine große und entsprechend treue Fan-Base. Cake Boss kritisiert jedoch zum Beispiel in seinem Eintrag auf Neogaf, dass die NHL-Reihe seit Jahren zu wenig Weiterentwicklung beweist, während andere Sportspiele zur stärkeren Frostbite Engine gewechselt sind und neue, interessante Mechaniken und Modi eingeführt haben. Stattdessen wird versucht, durch eine künstliche Verzögerung extra Profit zu erwirtschaften.

Es ist ein kalkuliertes Risiko. Den Verantwortlichen bei EA ist sicher bewusst, dass diese Taktik von vielen Usern durchschaut werden würde, jedoch ist wohl die Zahl derer, die ohne Bedenken die Geldbörse zücken und sofort zugreifen, noch immer größer. Eine Strategie, die darauf abzielt, dass die Fans keine Alternativen haben und man sie dadurch dazu verleiten kann, mehr Geld für etwas zu bezahlen, was im Grunde unverändert ist, zeugt von einer gewissen Respektlosigkeit gegenüber den Kunden.

Das Dumme daran: Vermutlich wird es funktionieren. Solange die Einnahmen die Verluste übersteigen, hält nichts und niemanden einen Konzern davon ab, solche Strategien zu fahren. Ihr müsst natürlich selbst entscheiden, ob ihr das für richtig haltet und ob ihr solche Verkaufsmodelle unterstützen wollt.

Bereits NHL 15 war heftiger Kritik ausgesetzt, da für die Next-Gen-Versionen der beliebteste Spielmodus entfernt wurde. Jammerschade, den optisch hat das Spiel auf jeden Fall was auf dem Kasten, wie ihr auch in unserer Bilderstrecke sehen könnt.