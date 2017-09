Der Entwickler des Indie-Spiels Lichtspeer hat Interessantes auf Reddit verraten: Angeblich arbeitet der Konsolenhersteller Nintendo an einem Achievement-System für Nintendo Switch. Eine offizielle Ankündigung dazu gibt es aber bisher nicht.

Mit seiner Hybrid-Konsole Nintendo Switch hat der Hersteller Nintendo viele Spielerwünsche erfüllt. Doch während die Möglichkeit, große wie kleine Spiele sowohl auf dem heimischen Fernseher als auch unterwegs zu spielen, für einen ganz neuen Nintendo-Boom gesorgt hat, hinkt das japanische Traditionsunternehmen in einigen Belangen nach wie vor aktuellen Trends hinterher.

Viele Spieler vermissen etwa immer noch ein Achievement-System, wie es Microsoft und Sony schon seit vielen Jahren anbieten. Doch wie die englischsprachige Webseite IGN berichtet, könnte auch dieser Wunsch bald in Erfüllung gehen: Der Entwickler von Lichtspeer, das ebenfalls für Nintendo Switch erscheinen soll, hat sich nämlich kürzlich in einem Reddit-AMA („Ask me anything“) ein wenig verplappert.

„Nintendo hat keine offizielle Unterstützung für Achievements und Bestenlisten, wie Sony oder Microsoft, aber wir wissen, dass sie daran arbeiten“, so der Entwickler auf die Frage eines Reddit-Nutzers. Als ein anderer fragte, ob dies nicht ein Geheimnis sei, schrieb das Studio: „Ups. Bitte weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Aber ernsthaft, ich habe das starke Gefühl, dass sie sowas einige Male angedeutet haben.“

Ob und wann es nun tatsächlich ein Erfolgssystem nach Vorbild anderer Spielesysteme auf Nintendo Switch schaffen wird, ist unklar – Behauptungen wie diese sind selbstverständlich immer mit Vorsicht zu genießen. Denkbar wäre jedoch allemal, dass möglicherweise bereits mit Start des kostenpflichtigen Online-Dienstes für Nintendo Switch im Jahr 2018 auch Achievements für Spiele eingeführt werden.

In unserer Bildergalerie bekommt ihr eine Übersicht über einige der größten Spiele, die voraussichtlich noch in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen. Nicht wenige Spieler würden sich dabei bereits jetzt ein Achievement-System für Mario und Co. wünschen.