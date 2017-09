Das Jahr 2017 ist wohl das Jahr der Neuauflagen beliebter Spieleklassiker. PC-Spieler durften sich dieses Jahr schon über Bayonetta freuen. Nutzer eines Internet-Forums scheinen allerdings Hinweise auf eine Version für PS4 und Xbox One gefunden zu haben. Und es sieht aus, als wäre Bayonetta nicht das einzige Spiel ...

Es scheint so, als könntet ihr euch über eine Neuveröffentlichung der Sega-Spiele Bayonetta und Vanquish im Doppelpack und Shenmue und Shenmue 2 in einem weitere Doppelpack freuen. Dies lassen Einträge bei mehreren europäischen Händlern vermuten. Der tschechische Händler Alza listete beispielsweise ein Shenmue 1 & 2 Pack für PlayStation 4 und Xbox One. Ebenfalls sprach der slowakische Händler getGame von einer Veröffentlichung 2017. Alza und weitere Händler listeten zudem eine Bayonetta-Neuauflage.

Natürlich handelt es sich hier um Gerüchte und die meisten Einträge sind mittlerweile auch nicht mehr auffindbar.

Neuauflagen der Spiele Shenmue 1 und 2 wäre durchaus realistisch. 2018 erscheint nämlich der dritte Teil der Reihe. Ihr dürft gespannt sein. Würdet ihr euch über die Spiele freuen? Schreibt es uns in die Kommentare!