Noch bevor der Raid in Destiny 2 für die Spieler geöffnet wird, gibt es eine andere Gruppen-Herausforderung zu bewältigen: Der Nightfall-Strike. Spieler, die mindestens Powerstufe 240 erreicht haben, können sich an die schwere Version des Strikes "Der Waffenhändler" wagen - allerdings ist das nicht ganz so einfach. Entwickler Bungie kündigt deshalb erste Änderungen an.

Ein Nightfall-Strike in Destiny 2 ist eine abgeänderte Version der herkömmlichen Strikes, bei denen zum einen das Gegnerlevel angepasst wird und zum anderen ein Zeitlimit hinzugefügt wird. Außerdem existiert ein Modifikator, der ebenfalls Einfluss auf potenzielle Taktiken hat. In dieser Woche ist es der Prisma-Modifikator, bei dem die einzelnen Elemente durchwechseln und entsprechend verstärkt sind, während die anderen beiden deutlich weniger mächtig sind.

Die Community hat jedoch schnell ein Problem festgestellt: Die jeweilige Prisma-Änderung wird nur über eine kurze Texteinblendung an der Seite angezeigt, danach verschwindet sie. Im Eifer des Gefechtes kann das schnell untergehen und dann fehlt eine wichtige Information.

Im Destiny-Forum gibt Bungie zu, dass das ein Fehler ist, der nicht hätte passieren sollen. Mit einem kommenden Hotfix soll es eine Prisma-Anzeige im Interface geben, die Übersicht über den aktuellen Element-Bonus gewährt. Da das Team zeitgleich einen Fehler beim kommenden Nightfall-Modifikator Momentum festgestellt hat, wird es auch diese Woche noch einmal das Prisma geben.

Immerhin: So können die Millionen von "Destiny 2"-Spielern, die bislang den Nightfall-Strike noch nicht geschafft haben, sich noch einmal daran versuchen. Mehr Infos zum Spiel selbst gibt es derweil in unserem Vorab-Test "Destiny 2: Space-Opera mit Problemchen".

Destiny 2 ist seit wenigen Tagen für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und setzt dieses Mal unter anderem auf eine vollständige Kampagne. Dazu gibt es das gewohnt starke Online-Paket mit zahlreichen Möglichkeiten, seine Ausrüstung zu verbessern.