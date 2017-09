Pokémon: Erster Trailer zum neuen Film "Du bist dran"

In diesem Jahr erscheinen mit Pokémon - Ultrasonne und Ultramond nicht nur zwei neue Spiele für den 3DS, sondern auch ein neuer Kinofilm. Mit einem ersten Trailer kündigt The Pokémon Company den Film "Du bist dran" an:

Im neuen Film dreht sich alles um den Beginn der Freundschaft zwischen Ash und seinem Pikachu, die einst in der Anime-Serie ihren Anfang genommen hat. In "Du bist dran" wird die Erinnerung daran noch einmal aufgefrischt und gewährt zudem einen erweiterten Blick darauf, wie Pikachu seinem Trainer immer mehr vertraut hat.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792381635

Laut einer Pressemitteilung wird der Film am 5. November (12.55 Uhr) und am 6. November (19 Uhr) in ausgewählten Kinos gezeigt. Die genauen Termine und Spielzeiten können jedoch ein wenig abweichen, weshalb Interessierte ihr lokales Kinoprogramm im Auge behalten sollten.

Wer ein Ticket für eine Vorführung erwirbt, erhält zudem eine exklusive Karte des Pokémon-Sammelkartenspiels, bei dem Pikachu die Mütze von Ash aus dem Film trägt. Zusätzlich gibt es noch einen QR-Code, der in Pokémon - Ultrasonne und Ultramond, die beide voraussichtlich am 17. November erscheinen, ein noch geheimes Event und ebenfalls Pikachu mit Ashs Kappe freischaltet.

Übrigens: In Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond könnt ihr demnächst auch ein spezielles Pikachu freischalten.

Die weltweiten Beliebtheitswerte für Pikachu sind außerordentlich gut. So gut, dass sich im Fußball-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ein Flitzer für einen Pikachu-Rucksack entschieden hat.