In den vergangenen Jahren hat kaum ein anderes Spiel den Geist der 2D-Hüpfereien so hochleben lassen wie Rayman Legends aus der Werkstatt von Ubisoft. Seit seinem Erscheinen im August 2013 sind mittlerweile aber auch schon wieder über vier Jahre ins Land gezogen. Viel ist seitdem Geschehen.

So zum Beispiel auch die Geburt einer ganz neuen Hardware, in diesem Falle: die Nintendo Switch. Mit Rayman Legends - Definitive Edition erhält nun auch der Neuzugang in der Konsolenwelt sein Rayman-Abenteuer. Was genau ist aber so "definitiv" an der Definitive Edition?

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792381635

Erzählerisch bleibt alles beim Alten. Rayman und seine Freunde entdecken ein mysteriöses Zelt, in dem sich eine Reihe von Gemälden befindet. Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Bilder den Eingang zu verzauberten Welten darstellen. Prompt werden die Freunde auch schon in ein Bild hineingesaugt und erleben fortan in bester (wirklich: bester!) "Jump and Run"-Manier eine Reihe von herausfordernden Abenteuern.

Zunächst einmal: Auf den ersten Blick gibt es kaum einen Unterschied zur Version für Wii U. Auflösung und Bildwiederholrate bleiben auf einem ähnlichen Level. Auch könnt ihr im Koop mit vier Spielern gemeinsam ausziehen, um die farbenfrohe Hüpferei zu meistern. Mit dem Kick-Box-Modus gibt es dazu eine exklusive Mehrspieler-Variante.

Befindet sich die Nintendo Switch im Handheld-Modus, könnt ihr Gegner per Touch-Steuerung außer Gefecht setzen, Plattformen verschieben, Seile kappen und noch eine Vielzahl anderer Aktionen auslösen, um im Spiel voranzukommen.

Das Spiel kann mit bis zu vier Spielern gespielt werden und bietet mit dem Kick-Box-Modus einen exklusive drahtlosen lokalen Mehrspieler-Modus, der auch über ein neues Turnier-Feature verfügt. Im Handheld-Modus der Nintendo Switch können Spieler über den Touchscreen Gegner außer Gefecht setzen, Plattformen verschieben, Seile kappen und noch eine Vielzahl weiterer Aktionen ausführen, um im Spiel voranzukommen.

Den bestehenden Test haben wir natürlich um die zusätzlichen Funktionen in der Switch-Version erweitert. Große Überraschungen solltet ihr keine erwarten, aber falls euch Rayman Legens bisher entgangen ist und ihr Besitzer einer Switch seid, gibt es kaum einen Grund, jetzt nicht den Versuch zu wagen.

Rayman Legends gehört auch mit der Definitive Edition zu den besten Spielen, die das altehrwürdige "Jump and Run"-Genre zu bieten hat. Schaut mal in die Bilderstrecke, um zu sehen, welcher abgefahrene und farbenfrohe Spaß euch damit erwartet!