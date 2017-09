Das Computerspielmuseum in Berlin öffnete 1997 seine Pforten und kommt dieses Jahr demnach auf 20 Lenze. Anlässlich des Jubiläums startet Mitte September die Veranstaltungsreihe "State of the Game".

Im Computerspielmuseum könnt ihr euch normalerweise an Relikten vergangener Tage amüsieren, jetzt im Spetember wird es noch eine Ecke kultureller.

Am 14. und 15. September findet im Roten Rathaus Berlin die Tagung "KULTURGUT COMPUTERSPIEL..." statt. Das früher in diesem Zusammenhang noch benutzte Fragezeichen ist mittlerweile verschwunden, aber was bedeutet das für Spiele tatsächlich?

Wie kann das Kulturgut Computerspiel bewahrt, zugänglich gemacht und gefördert werden? Auch Fragen der ethischen und gesellschaftlichen Verantwortungen stehen im Mittelpunkt der Konferenz. Tickets für die komplette Veranstaltung kosten 20 Euro und können hier erworben werden.

Ab dem 13. September eröffnet im Computerspielmuseum eine Ausstellung zu 20 Videospiel-Meilensteinen aus Deutschland, darunter beispielsweise das international beachtete Anti-Kriegsspiel Spec Ops - The Line.

Auf gamesanthropology.net wird im Rahmen der Konferenz am 14. September ein Zeitstrahl gestartet, der globale Ereignisse rund um Computerspielekultur beleuchtet.

In den Räumen des Museums selbst und dem umliegenden Stadtraum findet zusätzlich eine Performance mit dem Namen Neuro-Space statt, die die Verbindung zwischen Unterhaltung und Kunst im Medium Computerspiel zeigen soll.