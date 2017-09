Sky: Neues Spiel der Journey-Macher exklusiv für Apple-Plattformen angekündigt

Der Entwickler von Flow, Flower und Journey meldet sich mit einem neuen Spiel zurück. Im Rahmen der Apple-Keynote hat thatgamecompany Sky angekündigt.

Bei Sky handelt es sich mehr oder weniger um einen spirituellen Nachfolger von Journey, bei dem es dieses Mal dem Namen entsprechend in den Himmel geht. Die Entwickler beschreiben ihr Spiel als "soziales Abenteuer", bei denen die Spieler Licht an verschiedene Orte bringen müssen, die sonst nie erhellt werden. In manchen Gebieten gilt es außerdem Kerzen anzuzünden, um Geister zu beschwören, die wiederum dem Spieler die Möglichkeit geben, bestimmte Kreaturen zu beschwören.

Sky erscheint voraussichtlich im Winter 2017 und zwar exklusiv für Apple-Plattformen. Genauer gesagt soll das Spiel für iPhone, iPad und Apple TV erscheinen. Interessant: im Twitter-Beitrag von thatgamecompany heißt es, dass Sky zuerst für die genannten Plattformen erscheint. Möglich, dass es sich hierbei nur um eine zeitliche Exklusivität handelt.

Das letzte Spiel von thatgamecompany ist Journey für die PlayStation 3 gewesen, welches 2015 zusätzlich auf der PlayStation 4 erschienen ist. Der Entwickler setzt in seinen Produktionen viel Wert auf künstlerische Visionen, wie unter anderem der Blickpunkt "Spiele sind Kunst - 10 Meisterwerke, die es beweisen!" aufzeigt.

