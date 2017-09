Nach Grow Home und Grow Up folgt Atomega: Ubisoft und der Entwickler Ubisoft Reflections kündigen einen neuen Mehrspieler-Shooter an, der ein wenig an den einstigen Browserspiel-Hit Agar IO erinnert.

Ähnlich wie einst Grow Home ist Atomega vor allem ein experimentelles PC-Spiel, welches versucht neue Wege zu gehen. Im Spiel fangen deshalb alle Spieler als kleines Atom an, die durch das Besiegen von Gegnern nach und nach immer größer und mächtiger werden. Alternativ lassen sich einzelne Brocken innerhalb der Karte aufsammeln, die einem ebenfalls mehr Größe verleihen.

Am Ende des Entwicklungsprozesses können Spieler als riesiges Ungetüm die Spielkarte unsicher machen, sind aber auch aufgrund der Größe anfällig für kombinierte Angriffe der restlichen Spieler. Die Matches werden mit acht Spielern ausgetragen und sollen zehn Minuten dauern. Wer am Ende einer Runde die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel.

Atomega erscheint bereits am 19. September vorerst exklusiv für den PC. Der Preis wird laut Ubisoft bei rund zehn Euro liegen.

Der Name Ubisoft steht für Assassin's Creed, Rainbow Six, Far Cry oder Ghost Recon, aber das französische Unternehmen ist auch immer auf der Suche nach neuen Ideen. Atomega könnte möglicherweise den Grundstein legen.