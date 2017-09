Das erstmals Im Jahr 2006 in Japan erschienene Action-Adventure Okami erscheint voraussichtlich gegen Ende des Jahres in Form einer HD-Neuauflage für PC, PS4 und Xbox One.

Wer unter euch erinnert sich noch an Okami? Vor mehr als zehn Jahren ist das Action-Adventure für PlayStation 2 erschienen, ein Jahr darauf auch für Nintendo Wii. 2012 erschien das Spiel in Form eines HD-Remakes sogar für die PlayStation 3.

Habt ihr das Spiel damals verpasst, bietet sich euch mit dem 12. Dezember 2017 erneut die Gelegenheit, das Abenteuer nachzuholen. Denn Hersteller Capcom arbeitet an einem HD-Remake für PC, PS4 und Xbox One. Besitzer einer PlayStation 4 Pro oder Xbox One X dürfen sich außerdem auf 4K-Untersützung freuen. Im Test zu Okami erfahrt ihr, warum es sich lohnt, einen genaueren Blick auf das Action-Adventure mit innovativem Spielprinzip zu werfen.

In Okami HD schlüpft ihr in die Rolle der japanischen Sonnengöttin Amaterasu, welche die Form eines weißen Wolfs angenommen hat, um einen Dämon namens Orochi zu bekämpfen. Eure Hauptwaffe ist dabei ein Pinsel, mit dem ihr nicht nur die Natur wiederaufleben lassen, sondern auch eure Gegner bekämpfen könnt. Passend zu eurer Waffe wirkt auch die gesamte Umgebung wie ein Produkt der Tuschemalerei.

Seit geraumer Zeit herrschte das Gerücht, dass sich Okami HD für PlayStation 4 und Xbox One in Entwicklung befindet. Freunde und Fans des Meisterwerks können nun aufatmen, denn Okami HD erscheint voraussichtlich am 12. Dezember 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Eindrücke zum HD-Remake aus dem Jahre 2012 könnt ihr in der Bilderstrecke sammeln.