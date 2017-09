Seid ihr im Besitz des Mehrspieler-Shooters Star Wars Battlefront, verfügt jedoch nicht über die dafür erhältlichen DLCs? Dann bietet sich jetzt die Gelegenheit für euch den Season Pass gratis herunterzuladen.

Richtig gelesen! Sowohl für PC, PS4, als auch Xbox One steht der Season Pass für Star Wars Battlefront kostenlos zum Download bereit. Alles was ihr dafür benötigt ist eine gültige "Xbox Live"-Mitgliedschaft oder aber ein "Origin"-Konto auf eurem PC. "PS4"-Besitzer müssen über keine gültige "PS Plus"-Mitgliedschaft verfügen, um den Inhalt gratis herunterladen zu können. Da nicht klar ist, wie lange das Angebot zur Verfügung steht, solltet ihr so schnell wie möglich zuschlagen.

Im Season Pass enthalten sind eine Reihe an neuen Waffen, Fahrzeugen und Items, sowie vier neue Helden der hellen und dunklen Seite der Macht. Zudem dürft ihr euch über 16 zusätzliche Karten und 4 neue Spielmodi für Mehrspieler-Modus freuen. Im Test: "Star Wars Battlefront - Wie stark ist die Macht hier wirklich?" erfahrt ihr, was der Mehrspieler-Shooter zu bieten hat.

Zurzeit befindet sich außerdem der Nachfolger Star Wars Battlefront 2 in Entwicklung. Bei Interesse solltet ihr euch die offene Beta, die vom 6. bis zum 9. Oktober für PC, PS4 und Xbox One stattfindet, nicht entgehen lassen. Erscheinen soll Star Wars Battlefront 2 übrigens voraussichtlich am 17. November 2017.

Star Wars Battlefront erschien am 19. November 2015 für PC, PS4 und Xbox one. Was euch in dem Mehrspieler-Shooter alles erwartet, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.