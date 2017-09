Der Eklat um PewDiePie geht weiter. Nachdem sich der Entwickler des Spiels Firewatch, Sean Vanam, dazu entschied, ein Copyright-Verstoß für Firewatch und weitere Spiele des Entwicklerstudios Studio Campo Santo zu sprechen, zeigten sich Fans des YouTubers verärgert. Und dies äußerten sie vor allem auf Steam.

Wenn ihr sehen möchtet, wie schön Firewatch ist und euch ein eigenes Bild machen wollt, dann schaut euch dieses Video an.

Nachdem der Youtuber Felix Kjellberg, auch bekannt als PewDiePie, sich vergangenes Wochenende rassistisch äußerte, reagierte das Entwicklerteam. Und Reaktion resultierte in einer Flut von negativen Bewertungen für das Spiel Firewatch:

"*politische Korrektheit ist Müll*"

Der Hashtag soll Soildarität mit dem YouTuber symbolisieren

Einige Spieler halten allerdings zu dem Entwicklerstudio:

"*Lasst euch nicht von diesen Bullies täuschen. Es ist ein wundervolles Spiel*"

Firewatch wurde zu Beginn des Jahres 2016 veröffentlicht und hatte bis dato durchweg positive Bewertungen. In dem englischsprachigen Magazin Buzzfeed äußerte sich Sean Vanam erneut zum Copyright-Verstoß: "**Ich bereue es**, das Copyright-Verstoß ausgesprochen zu haben. Zensur war hier nicht die beste Wahl. Hätte ich die Möglichkeit, PewDiePie zu kontaktieren und das Video zu löschen, würde ich es wahrscheinlich tun. Er passt nicht zu uns und wir nicht zu ihm."

Es ist schade, dass ein Entwicklerstudio, das ein Zeichen gegen Rassismus setzen möchte, so schwer dafür bezahlen muss. Was haltet ihr von den negativen Bewertungen? Schreibt es uns in die Kommentare!