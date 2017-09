Fifa 18: Demo für PC, PS4 und Xbox One ab sofort erhältlich

Gut zwei Wochen vor der geplanten Veröffentlichung, gibt Hersteller Electronic Arts die Demo-Version von Fifa 18 frei. Ab sofort steht die Anspielverison für PC (via Origin), PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereit.

Die Demo von Fifa 18 enthält die folgenden zwölf Vereinsmannschaften, die im Anstoß-Modus (vier Minuten Halbzeitlänge) beliebig gegeneinander antreten können:

Real Madrid CF

Atlético de Madrid

Juventus F.C.

Paris Saint-Germain F.C.

Manchester United

Manchester City

FC Bayern München

LA Galaxy

Toronto FC

Vissel Kobe

C.D. Guadalajara

Boca Juniors

Als Stadien kommen das Santiago Bernabéu, La Bombonera, King Fahd Stadium und das StubHub Center zum Einsatz. Der Anstoß-Modus kann sowohl im Einzelspieler-, als auch im lokalen Koop-Modus ausprobiert werden.

Zusätzlich können Interessierte einen ersten Einblick in die neue Version des Karriere-Modus The Journey werfen und die Geschichte des Supertalents Alex Hunter fortsetzen. In der Demo lässt sich jedoch noch nicht der Verein für Hunter frei festlegen. Sämtliche Fortschritte werden zudem nicht in das Hauptspiel übernommen.

Im Ersteindruck zeigt sich Fifa von seiner gewohnten Seite: Zahlreiche Lizenzen und eine starke Inszenierung der Stadionatmosphäre, bei denen die Zuschauer nun sogar als 3D-Modelle erkennbar sind. Teilweise weichen sie sogar Bällen direkt aus, wenn diese in Richtung Tribühne geschossen werden. Auf dem Platz selbst spielt sich Fifa auf Verteidigerseite etwas physischer, während in der Offensive ein zumeist schnelles Tempo vorgegeben wird. Große Änderungen gegenüber dem Vorgänger Fifa 17 sind zum jetzigen Zeitpunkt nur bedingt festzustellen.

