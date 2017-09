The Division ist am kommenden Wochenende gratis spielbar - zumindest am PC. Dies kündigt Hersteller Ubisoft zusammen mit einer Rabattaktion in einem Video an.

Das Gratis-Wochenende startet am 14. September um 19:00 Uhr und endet am 17. September um 22:00 Uhr. Inhaltlich könnt ihr das gesamte Spiel abzüglich der kostenpflichtigen DLCs erleben, sprich im Grunde sogar komplett durchspielen. Ob sich das lohnt, erfahrt ihr im Test "The Division: Ubisofts Frontalangriff auf die Destiny-Gemeinde".

Auf Ubisofts hauseigener Plattform Uplay können Interessierte den Download des Spiel bereits starten, um pünklich am Donnerstag Abend loslegen zu können. Alle erspielten Fortschritte werden übrigens übernommen, sofern ihr euch für den anschließenden Kauf des Spiels entscheidet. Passend zur Testaktion senkt Ubisoft temporär den Preis der Standard-und Goldedition von The Division.

Noch im Laufe des Herbstes möchte Ubisoft das Update 1.8 für The Division veröffentlichen, welches unter anderem zwei neue Spielmodi und ein neues Gebiet hinzufügt.

Ein Bio-Terror-Anschlag versetzt New York einen herben Schlag. Als Spezialagent müsst ihr in The Division die Stadt beschützen und mehr oder weniger aufräumen. Wie sich der Third-Person-Shooter spielt, verrät euch die Bilderstrecke.