Kaum ist die hitzige Diskussion um die Shader-Problematik in Destiny 2 etwas abgeklungen, sorgt Bungie für erneutes Aufsehen. Der Entwickler hat über Twitter angekündigt, dass mit einem kommenden Update das Design eines Handschuhs in Destiny 2 aus dem Spiel entfernt wird, weil es Ähnlichkeiten mit einem "Hasssymbol" aufweist.

2/2 Our deepest apologies. This does NOT represent our values, and we are working quickly to correct this. We renounce hate in all forms.