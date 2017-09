Nintendo Direct: Neue Informationen zu Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2 und mehr

Im Rahmen einer neuen Direct-Show hat Nintendo zahlreiche neue Informationen zu kommenden "Nintendo Switch"- und 3DS-Spielen bekanntgegeben. Im Mittelpunkt hat dabei Super Mario Odyssey gestanden:

In Super Mario Odyssey entführt Bösewicht Bowser dieses Mal nicht nur Prinzessin Peach, sondern will sie sogar heiraten. Das kann der Ex-Klempner Mario natürlich nicht zulassen und erhält dabei Hilfe von einem magischen Zylinder, welcher ihm neue Kräfte verleiht. Zusammen reisen die beiden anschließend durch die Welt. Es geht unter anderem in das Wüsten-, Hut- oder auch Schlemmerland.

Ziel ist es, in jeder Region Monde zu finden, die als Antriebsenergie für Marios Zeppelinschiff dienen. Zwischendurch können Spieler außerdem an Minispielen teilnehmen oder den Schnappschuss-Modus ausprobieren. Bei Letzterem handelt es sich um einen Foto-Modus, wie er beispielweise bereits in Horizon - Zero Dawn zum Einsatz gekommen ist.

Super Mario Odyssey erscheint voraussichtlich am 27. Oktober 2017 exklusiv für die Nintendo Switch. Interessierte können außerdem am Veröffentlichungstag ein exklusives Konsolenbundle mit roten Joy-Con-Controllern erwerben.

Xenoblade Chronicles 2

Das neue Mario-Spiel ist jedoch nicht das letzte große Spiel für die Nintendo Switch im Jahr 2017. Voraussichtlich am 1. Dezember folgt Xenoblade Chronicles 2, die Fortsetzung des einstigen Wii-Rollenspiels. Im Spiel von Monolith Software schlüpfen Spieler in die Rolle des Protagonisten Rex, der zusammen mit Pyra nach Elysium, dem verlorenen Paradies sucht.

Laut den Entwicklern liegt bei Xenoblade Chronicles 2 der Fokus wieder mehr auf der Geschichte, statt nur auf den spielerischen Inhalten, wie es bei Xenoblade Chronicles X der Fall gewesen sein soll.

Neben einer Standard-Version wird Xenoblade Chronicles 2 außerdem in einer Collector's Edition mit Soundtrack, Steelbook und Artbook erscheinen. Ein Preis steht noch nicht fest.

Bethesda

Hersteller Bethesda startet eine Großoffensive auf der Nintendo Switch: Bereits am 17. November 2017 erscheint The Elder Scrolls 5 - Skyrim für die aktuelle Nintendo-Konsole. Das Unternehmen hat jedoch noch zwei Überraschungen parat.

Ebenfalls im Winter diesen Jahres soll der brutale Ego-Shooter Doom, der letztes Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wurde, für die Nintendo Switch erscheinen. 2018 folgt außerdem Wolfenstein 2 - The New Colossus, welches Bethesda vor wenigen Monaten auf der E3 2017 erstmals angekündigt hat.

Pokémon - Ultrasonne und Ultramond

Nicht fehlen darf natürlich das vermeintlichte größte Spiel für den Nintendo 3DS in diesem Jahr: Pokémon - Ultrasonne und Ultramond. In einem neuen Trailer stellt Nintendo die neuen Editionen vor, die voraussichtlich am 17. November 2017 erscheinen. Im Fokus steht das legendäre Pokémon Necrozma, welches in den neuen Formen Necrozma Abendmähne und Necrozma Morgenschwingen in Erscheinung tritt.

Project Octopath Traveler

Mit HD-2D, einer Mischung aus Pixel- und hochauflösenden Grafiken, will Square Enix den klassischen JRPG-Markt auf der Nintendo Switch aufmischen. Project Octopath Traveler, aktuell noch ein Arbeitsname, ensteht exklusiv für die Nintendo-Konsole und bietet acht verschiedene Charaktere, die unterschiedliche Möglichkeiten und Geschichten bieten.

Minecraft

Phänomen Minecraft: Das Spiel von Microsoft und Mojang gibt es mittlerweile gefühlt für jede Plattform dieser Welt, jetzt kommt noch eine weitere hinzu. Minecraft erscheint demnächst für den New Nintendo 3DS beziehungsweise New Nintendo 2DS XL und bietet sowohl den Survival-, als auch den Kreativ-Modus und fünf Skinpakete.

Weitere Ankündigungen

Neben den großen Neuigkeiten, hat Nintendo auch ein paar kleinere Info-Happen, sowie Überraschungen in der "Nintendo Direct"-Show parat gehabt. Unter anderem soll schon im Januar 2018 Mario Party - Top 100 erscheinen, welches die 100 besten Mini-Spiele aus zehn "Mario Party"-Spielen in sich vereint.

Die komplette Ausgabe von Nintendo Direct könnt ihr euch hier ansehen:

(Quelle: Youtube, Nintendo Deutschland)

Infos zu einem vermeintlichen Achievement-System für die Nintendo Switch, hat es übrigens im Rahmen der Präsentation nicht gegeben.

Von wegen es gibt keine Spiele für die Nintendo Switch. Der Hybrid aus Handheld und Heimkonsole erhält noch in diesem Jahr so einige Produktionen, die Spieler unbedingt im Auge behalten sollten.