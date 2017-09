Hersteller Ubisoft hat im Rahmen einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass die offene Beta des PvP-Modus "Ghost War" von Ghost Recon - Wildlands vom 21. bis zum 25. September laufen wird.

Ghost War lautet der Titel des in Zukunft erscheinenden PvP-Modus für Ghost Recon - Wildlands. Bevor der neue Modus jedoch ins Spiel implementiert wird, könnt ihr einige Tage lang die offene Beta ausprobieren, welche sowohl für PC, als auch für PS4 und Xbox One erhältlich sein wird.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369701

Ab dem 19. September ist es sowohl Besitzern des Hauptspiels, als auch neuen Spielern möglich, die offene Beta vorzeitig herunterzuladen, um rechtzeitig ins Spielgeschehen am 21. September eintauchen zu können. Der vollständige Modus soll noch im Herbst diesen Jahres erscheinen und allen Besitzern von Ghost Recon - Wildlands kostenlos zur Verfügung stehen.

In Ghost War treten zwei Teams, bestehend aus jeweils vier Spielern, gegeneinander an. Um ein Match für euch behaupten zu können, soll vor allem taktisches Zusammenspiel gefragt sein. Ihr wählt euren Ghost aus vier verschiedenen Klassen, die aus wiederum drei Kategorien (Sturmsoldat, Scharfschütze, Unterstützung) bestehen. In der offenen Beta werden euch jedoch nur sechs der zwölf Klassen und fünf der insgesamt acht Karten zur Verfügung stehen.

Im Test: "Ghost Recon - Wildlands - Open World im Drogensumpf" erfahrt ihr, ob auch ihr einen Blick auf den Shooter werfen solltet.

Der Drogenkrieg ist in Ghost Recon - Wildlands ausgebrochen. Gemeinsam mit eurem Team müsst ihr die Bosse des Drogenkartells ausschalten. Was euch im virtuellen Bolivien außerdem noch erwartet, seht ihr in der Bilderstrecke.