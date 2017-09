Quelle: Gematsu.com

In seiner Nintendo Direct hat Nintendo frische Spielszenen und Details zu Super Mario Odyssey geteilt. Unter anderem gab's eine Übersicht über die verschiedenen Welten im Spiel, die sammelbaren Power-Monde, Minispiele, den neuen Fotomodus und mehr.

Im Rahmen der gestrigen „Nintendo Direct“-Präsentation hat Nintendo neue Spielszenen zu Super Mario Odyssey gezeigt und zahlreiche frische Informationen preisgegeben. So gab es etwa eine Übersicht über die diversen Welten, die ihr in Super Mario Odyssey bereisen werdet. Cityland, Wüstenland, Schlemmerland, Forstland, Hutland und Kaskadenland waren bereits in früheren Trailern und Gameplay-Videos zu sehen.

Mit dem eisigen Polarland und dem sonnigen Küstenstrand, an dem Mario erstaunlich nackig herumlaufen darf, sind nun zwei neue, völlig gegensätzliche Gebiete vorgestellt worden. Und mit tropischen Inseln deutet der Entwickler auf weitere Reiseziele hin, die er noch nicht enthüllen möchte.

In all diesen Welten kann Mario Power-Monde sammeln, die sein fliegendes Schiff, die Odyssey, antreiben. In der Präsentation hat Nintendo dabei einen Menübildschirm präsentiert, der einen Vorgeschmack darauf gibt, wie viele der begehrten Sammelstücke in jeder einzelnen Welt zu ergattern sind.

Wenn alle Monde gefunden wurden, so deutet Nintendo an, soll „vielleicht etwas Tolles passieren“. Da einige dieser Monde wirklich gut versteckt sind, sollt ihr im Spiel verschiedene Charaktere wie den Vogel „Schnackelchen“ und den „Tipp-Toad“ um Rat fragen dürfen. Wer einen Amiibo besitzt, soll sogar Standorthinweise vom Roboter „Onkel Amiibo“ erhalten.

Neben den üblichen Jump'n'Run-Einlagen hat Nintendo einen Vorgeschmack auf einige der vielen Minispiele- und Aktivitäten in Super Mario Odyssey gegeben, darunter das „Koopa-Freerunning“ und die „Seilsprung-Prüfung“. Dabei ergatterte Zeiten und Punktzahlen sollen sich mit denen von anderen Spielern vergleichen lassen.

Als eine der größten Neuerung hat Nintendo den sogenannten „Schnappschuss-Moldus“ vorgestellt, der euch passend zum Reisethema von Super Mario Odyssey erlauben soll, schicke Bilder von Marios Abenteuern zu knipsen und sogar zu bearbeiten. Wie das bei Fotomodi in Spielen heute so häufig der Fall ist, dürft ihr hier den Kamerawinkel einstellen, Effekte hinzufügen und mehr.

Super Mario Odyssey erscheint voraussichtlich am 27. Oktober 2017 exklusiv für Nintendo Switch.

Super Mario Odyssey ist nur eines von diversen Spielen, die noch im aktuellen Jahr für Nintendos Hybrid-Konsole Nintendo Switch erscheinen sollen. Unsere umfangreiche Bildergalerie gibt euch einen Eindruck von 21 Switch-Spielen des Jahres 2017.