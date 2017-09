Divinity - Original Sin 2: Chris Avellone und Modding sind mit an Bord

Divinity - Original Sin 2: Early Access mit mehr Inhalt als so manches fertige Spiel

Divinity - Original Sin 2: Und was bitte ist der Game Master Mode?

Das erscheint in der Kalenderwoche 37

Der aktuelle Pewdiepie-Aufreger geht in eine weitere Runde. In einem neuen Video erklärt Felix Kjellberg, so der v (...) mehr

Weitere News