Falls euch Blizzard noch immer nicht von Overwatch überzeugen konnte und ihr ungern die Katze im Sack kauft, habt ihr bald die Möglichkeit, in Ruhe das Spiel zu testen.

Seit der Veröffentlichung im Mai 2016 feiert Blizzards Shooter in Cartoon-Optik enorme Erfolge. Bereits die Beta brach sogar den Rekord, der meistgespielten Beta der Welt Wenn euch das Spiel noch nicht in seinen Bann ziehen konnte, habt ihr ab dem 22. bis zum 26. September die Chance, Overwatch auf PC, PlayStation 4 und Xbox One zu testen.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um das erste kostenlose Wochenende. Letztes Jahr im September und November und diesen Mai hattet ihr bereits schon die Möglichkeit. Wie an den vorherigen Wochenenden, steht euch das Spiel samt 25 Helden und Heldinnen in vollem Umfang zur Verfügung.

Das kostenlose Wochenende beginnt am Freitag um 20:00 Uhr und endet am Montag um 8:00 Uhr in der Früh.

Schaut euch mal wie niedlich die Helden als Katzen aussehen. Werdet ihr nächste Woche Overwatch spielen oder habt ihr es schon einmal getestet? Schreibt es uns in die Kommentare!