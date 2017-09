Die Veröffentlichung von Assassin's Creed - Origins rückt immer näher. Ubisoft hat nun einen Trailer veröffentlicht, der euch den Orden der Ältesten vorstellen soll. Eure Feinde. Wenn ihr schon wissen möchtet, auf welche fiesen Schurken ihr euch gefasst machen müsst, dann schaut euch den folgenden Trailer an.

Der Trailer zeigt die "mysteriöse Kraft, die Ägypten kontrolliert". Eine weibliche Stimme erzählt euch, dass sie die "Pharaonen aus den Schatten kontrolliert" und ermutigt euch gleichzeitig, den Orden zu stoppen. Laut Ubisoft besteht das Video aus ingame-Szenen in 4K. Schaut euch die eindrucksvollen Szenen am besten selbst an. Assassin's Creed - Origins bekam auf der gamescom sogar den Award für das beste "PlayStation 4"-Spiel.

Assassin's Creed Origins erscheint vorraussichtlich am 27. Oktober 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und PC.

Übrigens haben wir den neuesten Teil der "Assassin's Creed"-Reihe bereits angezockt. Wie das aussieht, seht ihr im oberen Video. Wie findet ihr den Trailer? Schreibt es uns in die Kommentare.