Wie das Marktforschungsunternehmen NPD Group berichtet, hat sich die Nintendo Switch in den USA im vergangenen Monat August zum wiederholten Mal besser verkauft, als die PlayStation 4. In vier von insgesamt sechs Monaten seit Verkaufsstart ist der Hybrid-Konsole dieses Kunststück inzwischen gelungen.

Die noch junge Konsole Nintendo Switch hat sich schon zum Start in Japan besser verkauft, als Sonys PlayStation 4 – und ein gutes, halbes Jahr später, ist das Gerät aus dem Hause Nintendo ungebrochen erfolgreich. Wie die englischsprachige Webseite Gamespot berichtet, haben Marktforscher von der NPD Group ermittelt, dass sich die Switch im August in den USA zur kommerziell erfolgreichsten Konsole überhaupt gemausert und damit einmal mehr die PS4 übertrumpft hat – und die Xbox One sowieso.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369701

In den sechs Monaten seit der Veröffentlichung soll die Switch in den USA vier Mal als Hardware-Sieger hervorgegangen sein, nur in den Monaten Mai und Juni war die PS4 offenbar stärker. Und auch auf das gesamte Jahr 2017 gemünzt, soll Sonys Konsole nach wie vor die erfolgreichste Hardware in den USA sein. Konkrete Zahlen hat das Marktforschungsunternehmen nicht veröffentlicht.

Im Rahmen einer Nintendo Direct“-Präsentation hat Nintendo in dieser Woche kommende Spiele unter anderem für Nintendo Switch vorgestellt, darunter das neue Super Mario Odyssey und die Egoshooter Wolfenstein 2: The New Colossus und Doom.

Auch ein halbes Jahr nach ihrer Veröffentlichung nimmt die Nintendo Switch noch ordentlich an Fahrt auf: In unserer Bildergalerie präsentieren wir euch zahlreiche Spiele, die noch in diesem Jahr für Nintendos Hybrid-Konsole erscheinen sollen.