Obwohl Final Fantasy 15 Updates und Events - wie zum Beispiel das Crossover mit Assassin's Creed - Origins - bekommt und es 2018 sogar auf PC erscheinen soll, äußerte sich "Final Fantasy 15"-Director Hajime Tabata bereits zum neuesten Teil der "Final Fantasy"-Reihe.

In einem Interview mit dem englischsprachigen Magazin gamespot bestätigt Tabata zwar nicht die Entwicklungsarbeiten an einem neuen Teil, trotzdem äußert er sich zum Thema Open World in einem zukünftigen Spiel:

"Zurzeit ist es schwer zu sagen, ob das ganze Spiel auf einer Open World basieren wird. Ich würde allerdings sagen, dass die allgemeine Erfahrung, die Spieler in einem riesigen Spielbereich machen, etwas ist, das wir im nächsten Projekt sicherlich mit einfließen lassen wollen."

So soll die offene Welt in Nintendos The Legend of Zelda - Breath of the Wild als Vorbild dienen. Selbst habe er das Spiel allerdings nicht gespielt, da er Schwierigkeiten hatte, eine Switch zu ergattern.

"Ich habe einiges von dem Entwicklerteam und ihren Reaktionen zum Spiel gehört. Alleine durch das Hören der Geschichten und dem Feedback wissen wir, (...) dass es sich dabei um ein perfektes Spiel handelt. (...) Unser Ziel wird voraussichtlich sein, die Erfahrungen, die Spieler mit Breath of the Wild gemacht haben, mit unserer eigenen Technik und eigenem Know-How umzusetzen."

Noch ist abzuwarten, ob er seine Vorstellungen in die Tat umgesetzt werden.

Was würdet ihr davon halten, wenn der nächste "Final Fantasy"-Teil eine ähnlich riesige Spielwelt, wie die in Breath of the Wild, haben würde? Schreibt es uns in die Kommentare!