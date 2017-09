8bitdo stellt schon seit einiger Zeit Retro-Controller und Adapter für die Nintendo-Konsolen her. Nun hat das Unternehmen auf seiner Webseite Replikas für die alten SNES-Controller gelistet. Die Controller sollen auf Windows, Android, und macOS laufen und sind auch mit der Nintendo Switch kompatibel.

Preis und Release-Datum

Die Controller sind in zwei unterschiedlichen Varianten erhältlich. Während der SF30Pro der etwas farbenfroheren japanischen und europäischen Versionen des Controllers nachempfunden ist, erhaltet ihr mit dem SN30Pro die amerikanische Variante. Leider müsst ihr euch aber noch etwas in Geduld üben, wenn ihr selber Hand an die Controller legen wollt. Voraussichtlicher Releasetermin ist der 10. Dezember 2017. Also gerade noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Beide Controller könnt ihr euch bei Amazon für jeweils 50 US-Dollar vorbestellen.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792381635

Das Pairing des Controllers erfolgt über Bluetooth oder über das mitgelieferte USB-Kabel. Über dieses wird der Controller auch gleichzeitig geladen. Außerdem besitzen die Controller noch einen Home-, sowie einen Screenshotbutton und bieten auch eine Rumble-Vibrationsfunktion.

Updates zur Virtual Console auf der Switch

Zwar gibt es bislang noch nicht die Möglichkeit auf der Switch per Virtual Console ein paar alte Klassiker nachzuholen, aber Nintendo hatte bereits vor dem Release der Konsole angekündigt, dass sie dafür einen Service namens Classic Game Selection anbieten wollen.

Viele Leute schwören auf solche Old-School Controller, da sie sich an die Steuerung und Eingabe der Geräte gewohnt haben. Denn was ist schon ein Spiel ohne gute Steuerung? Wir haben für euch einmal 7 Spiele zusammengetragen, die genau damit große Probleme haben.