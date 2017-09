In Milton Keynes, Großbritannien, wurde vor wenigen Tagen ein Lieferwagen ausgeraubt, der gleich mehrere Exemplare der Serpent God Edition von Total War - Warhammer 2 gelagert hat, wie Eurogamer berichtet. Unklar ist, ob die Täter gezielt die Spezialversionen des Strategiespiels entwenden wollten.

Obwohl Total War - Warhammer 2 erst am 28. September für PC erscheint, sind die Auslieferungen an die entsprechenden Händler schon im vollen Gange. In England ist das allerdings einmal nicht gut gegangen, da der zuständige Lieferwagen ausgeraubt wurde und sämtliche Collector's Editions, die sich im Inneren befunden haben, entwendet worden sind.

Die besondere Serpent God Edition kostet normalerweise im Handel um die 120 Euro und ist vor allem auf 7.000 Exemplare begrenzt. Laut Entwickler Creative Assembly müssen sich Vorbesteller jedoch keine Sorgen machen. "Wir möchten Fans, die ihre Serpent God Edition vorbestellt haben, versichern, dass dieser Vorfall keinen Einfluss auf den Erhalt ihres Exemplars hat."

Immerhin können die Räuber mit dem Spiel selbst noch nichts anfangen. Sämtliche "Total War - Warhammer 2"-Versionen werden erst ab dem 28. September auf Steam aktivierbar sein.

Es ist übrigens nichts neues, dass ab und an auch Videospiele in großen Mengen gestohlen werden. Erst vor gut einem Jahr hat es Uncharted 4 - A Thief's End erwischt und zwar ebenfalls in Großbritannien.

Die Fortsetzung zu Total War - Warhammer dreht sich erneut um riesige Schlachten im Fantasy-Universum. Mit dabei sind erstmals die Skaven, die Echsenmenschen, Dunkelelfen und Hochelfen, die sich gegenseitig auf die Mütze geben.