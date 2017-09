Der Entwickler Capcom hat frische Bilder und Informationen zum kommenden Gratis-DLC Not a Hero für Resident Evil 7 - Biohazard veröffentlicht. Hier gibt es unter anderem einen Vorgeschmack auf die rabiaten Kampftechniken, denen sich der Protagonist Chris Redfield im Spiel bedienen wird.

Bereits kurz nach Veröffentlichung von Resident Evil 7 - Biohazard im Januar dieses Jahres hatte der Entwickler Capcom eine neue Gratisepisode mit dem Titel Not a Hero angekündigt. In dieser sollt ihr erneut in die Haut des altbekannten „Resident Evil“-Protagonisten Chris Redfield schlüpfen. Doch bald ein Dreivierteljahr später, lässt der DLC noch immer auf sich warten.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369701

Wie die englischsprachige Webseite Game Rant berichtet, hat Capcom nun immerhin einige frische Screenshots zur neuen Episode veröffentlicht, die tatsächlich einige Schlüsse zulassen. So gibt es etwa einen Blick auf das neue HUD, das neben herkömmlichen Informationen wie Lebensenergie und Munition offenbar auch über den Zustand der Luft aufklärt. Wird es also Spielabschnitte geben, in dem verpestete Luft oder ähnliche Gefahren eine Rolle spielen?

Quelle: Capcom

Wie das dritte Bild suggeriert, wird in Not a Hero neben Chris Redfield ein weiterer, alter Bekannter der „Resident Evil“-Reihe ein Comeback feiern: Nein, gemeint ist nicht das schleimige, am Boden liegende Monster, sondern der Stiefel, der dem Kopf des Ungeheuers eine brachiale Generalüberholung verpasst. Offenbar wird es in der neuen Episode wieder möglich sein, Gegnern mit Nahkampf-„Finishern“ ein jähes Ende zu bereiten.

Quelle: Capcom

In Not a Hero sollt ihr die direkten Geschehnisse nach der Handlung von Resident Evil 7 - Biohazard erleben. In der Haut von Chris Redfield geht ihr dabei auf die Jagd nach einer Person, die für die Vorfälle auf der Baker-Farm verantwortlich gehalten wird. Neben besagten Nahkampfangriffen soll Redfield der Überzahl an Gegnern mit einem starken Waffenarsenal Herr werden, das unter anderem die Auto-Shotgun „Thors Hammer“ mitbringt.

Resident Evil 7: Not a Hero erscheint voraussichtlich am 12. Dezember 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Shotguns und brachiale Nahkampfangriffe sind euch noch nicht genug? In unserer Bildergalerie präsentieren wir euch 15 Dinge, die euch helfen, den Horror von Resident Evil zu überstehen.