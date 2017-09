(Bildquelle: toysrus.de)

Als Kind durch die Gänge schlendern, fast überall leuchtende Augen bekommen, sich gar nicht entscheiden können welches Spielzeug noch cooler, noch größer und noch spannender ist oder beim ausgestellten Nintendo 64 ein paar Runden in Mario Kart 64 drehen:

Manch einer kennt möglicherweise solche oder ähnliche Szenarien, wenn er an seine Kindheit und an den Spielzeughändler Toys'r'Us denkt. Damit ist nun jedoch Schluss, denn die Ladenkette hat in den USA Insolvenz angemeldet.

Schon seit Jahren kämpft Toys'r'Us mit Umsatzeinbußen und teils dreistelligen Millionenverlusten. Grund dafür ist die steigende Konkurrenz von Online-Händlern wie Amazon, die oftmals das gesuchte Produkt sogar günstiger anbieten können. Im zweiten Quartal dieses Jahr hat das Unternehmen erneut 164 Millionen US-Dollar Verlust bei einem Umsatz von rund 2,2 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen.

Nun zieht Toys'r'Us die vorzeitige Reißleine und hat in den USA ein Insolvenzverfahren angemeldet und Gläubigerschutz beantragt. Die 1.600 Läden weltweit, wovon 66 Stück in Deutschland beheimatet sind, bleiben vorerst weiter offen, da das Unternehmen Zusagen über eine Finanzierung von drei Milliarden US-Dollar erhalten habe, so Toys'r'Us in einer offiziellen Mitteilung.

Die kurzfristige Zukunft von Toys'r'Us beruht erst einmal auf dem anstehenden Weihnachtsgeschäft, bei dem die Handelskette traditionell hohe Umsätze erzielt. Langfristig könnte die Insolvenzanmeldung bedeuten, dass zahlreiche Filialen geschlossen werden und das Online-Angebot möglicherweise ausgebaut wird. Die Zeiten, in denen Kinder mit offenem Mund vor den Ladenfenstern gestanden haben, sind wohl bald Vergangenheit.

