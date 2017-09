Im Rahmen der Tokyo Game Show 2017 hat Hersteller Sony ein neues Video zu Shadow of the Colossus veröffentlicht. Darin zu sehen sind neue Spielszenen aus der kommenden Neuauflage des einstigen "Team Ico"-Spiels:

Es war eine der größten Überraschungen der "E3 2017"-Pressekonferenz von Sony: Entwickler Bluepoint arbeitet an einem Remake von Shadow of the Colossus für die PlayStation 4. Dabei handelt es sich nicht nur um eine erneute HD-Neuauflage, wie es sie einst schon für die PlayStation 3 gegeben hat, sondern das Spiel wird von grundauf neu für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369701

Auch im neuen Video von der Tokyo Game Show 2017 spart Sony mit den genauen Details, verdeutlicht aber noch einmal, dass das Spiel voraussichtlich 2018 erscheint.

Die Geschichte von Protagonist Wander und seinem Pferd Agro gilt als eines der besten Spiele der PlayStation 2 und als mehr oder weniger geistiger Nachfolger von Ico. In unserem Blickpunkt "Spiele sind Kunst - 10 Meisterwerke, die es beweisen!" zeigen wir auf, warum beide Spiele von Team Ico absolut einzigartig sind.

Sowohl mit Ico, als auch mit Shadow of the Colossus hat das japanische Studio Team Ico einst bewiesen, wie emotional Videospiele sein können. Ob Trauer, das Gefühl von Angst, jede Menge Melancholie oder Hoffnung: Diese beiden Spiele decken nahezu alles ab.