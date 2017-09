Seit der E3 2017 ist bekannt: B.J. Blazkowicz ist zurück und mit ihm Wolfenstein 2 - The New Colossus und der Widerstand. Wer dahinter steckt, das verrät euch das neue Video zum kommenden Ego-Shooter:

Im Nachfolger zu Wolfenstein - The New Order hat sich das Regime durchgesetzt und die USA erobert. Nach und nach soll das Land "angepasst" werden. Das ist natürlich gar nicht im Sinne von Protagonist Blazkowicz, der sich aufmacht, Frau Engel und ihre Anhänger zu stoppen. Ganz alleine wäre das jedoch ein wahres Himmelfahrtskommando. Zum Glück gibt es ein paar Leute, die den sogenannten Widerstand bilden.

Das Ziel der Freiheitstruppe: Den Kampfgeist der amerikanischen Bevölkerung wecken, die nach dem jahrelangen Kriegstreiben ein wenig müde geworden ist. Das neue Video zeigt dabei die Bemühungen des Widerstands, die verschiedenen Charaktere und, dass Blazkowicz immer noch einwandfrei mit Dutzenden von Schießprügeln umgehen kann. Der typische Humor der Reihe darf natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Wie sich Wolfenstein 2 - The New Colossus spielt, konnte spieletipps vor kurzem in der Vorschau "Wolfenstein 2 - The New Colossus: Jetzt mit mehr Alien-Power" feststellen. Das fertige Spiel erscheint voraussichtlich am 27. Oktober 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Die Version für die Nintendo Switch soll 2018 folgen.

Das Regime in den USA: Die Welt von Wolfenstein 2 - The New Colossus steht Kopf und B.J. Blazkowicz muss aufräumen. In unserer Bilderstrecke gewähren wir euch einen Einblick in den knallharten Ego-Shooter.