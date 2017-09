Schnell sein lohnt sich: Bis morgen könnt ihr euch einen PlayStation-Klassiker gratis für euren PC sichern. Das Action Adventure Oddworld - Abe's Oddysee erschien 1997 für die originale PlayStation und den PC.

Oddworld - Abe's Oddysee ist der erste Teil der Reihe und gehört eigentlich in jede Spielesammlung. Ob ihr es nun vor 20 Jahren gespielt habt oder bisher nicht auf den Geschmack gekommen seid ist hier egal, denn das Spiel gibt es gerade kostenlos als Download. Allerdings müsst ihr schnell sein, denn das Angebot gibt es nur noch bis spätestens morgen. Herunterladen könnt ihr es euch über GOG, Steam oder Humble Bundle

Oddworld - Abe's Oddysee erschien übrigens 2014 in überarbeiteter Form auf der PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, und PS Vita. Werdet ihr zuschnappen? Schreibt es uns in die Kommentare!