Schon bald ist Final Fantasy 15 keine reine Einzelspieler-Erfahrung mehr: Square Enix veröffentlicht voraussichtlich am 31. Oktober die Multiplayer-Erweiterung Comrades für das Rollenspiel. Ab Halloween könnt ihr mit anderen Spielern die offene Welt bereisen:

Die Erweiterung Comrades spielt zwischen zwei wichtigen Ereignissen der "Final Fantasy 15"-Geschichte und lässt euch in die Haut eines selbsterstellten Charakters schlüpfen. Zusammen mit bis zu drei weiteren Spielern können gemeinsame Aufgaben erledigt werden, um das Licht wieder zurück nach Lucis zu bringen.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369701

Der eigene Charakter ist zudem Mitglied der Königstruppe Kingsglaive und verfügt deshalb über außerordentliche Fähigkeiten, die im Kampfsystem ihren Einsatz finden. Außerdem sollen zusätzlich weitere Singleplayer-Quests implementiert werden, um euren eigenen Charakter weiterzuentwickeln.

Final Fantasy 15 - Comrades erscheint nach bisherigem Stand am 31. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One. Zum Online-Spielen wird PlayStation Plus beziehungsweise Xbox Live Gold zwingend benötigt. Fans der Reihe dürfen sich zudem mit "Choosing Hope" über ein neues Werk des langjährigen "Final Fantasy"-Komponisten Nobuo Uematsu freuen.

In der für 2018 angekündigten Windows-Version von Final Fantasy 15 wird die Erweiterung übrigens direkt von Anfang an verfügbar sein und muss nicht zusätzlich via Season Pass oder Einzelkauf erworben werden.

Das Universum von Final Fantasy 15 wächst und wächst: Neben dem Hauptspiel und seinen kommenden Erweiterungen, hat Square Enix einen Kino-Film, eine Anime-Serie und Smartphone-Spiele rund um das Königreich Lucis veröffentlicht.