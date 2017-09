Tomb Raider: Erster Trailer zum neuen Film mit Alicia Vikander

Schon seit über einem Jahr ist bekannt, dass Alicia Vikander die Rolle von Lara Croft im neuen Film zu Tomb Raider übernimmt. Nun ist der erste Trailer da und der verrät vor allem eines: Die Kinoumsetzung orientiert sich stark an der "Tomb Raider"-Neuauflage von 2013.

Genauer gesagt vermittelt das Video den Eindruck, dass sich die Autoren an eine Mischung aus Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider wagen. Die Handlung beschäftigt sich vor allem mit dem plötzlichen Verschwinden von Laras Vater, als diese selbst noch ein kleines Mädchen ist. Jahre später entdeckt sie als mittlerweile erwachsene Frau, dass ihr Vater ein Rätsel hinterlassen hat. Lara folgt der geheimnisvollen Spur, die sie zu einer Insel vor der Küste Japans führt. Dort ist sie jedoch nicht ganz alleine ...

Die Hauptrolle des Films übernimmt Alicia Vikander (Ex Machina), die damit mehr oder weniger in die Fußstapfen von Angelina Jolie tritt. Jolie verkörperte einst in Lara Croft: Tomb Raider und Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens die weltbekannte Videospielheldin. In weiteren Rollen sind die Schauspieler Dominic West (300, The Wire), Walton Goggins (Django Unchained, The Hateful Eight) und Daniel Wu (Warcraft, Into the Badlands) vertreten. Regie führt Roar Uthaug (The Wave - Die Todeswelle).

Tomb Raider kommt voraussichtlich am 15. März 2018 in die deutschen Kinos.

Ob der neue "Tomb Raider"-Film eine gute Verfilmung eines Videospiels darstellt, bleibt noch abzuwarten. Dabei soll es aber nicht bleiben. Schaut mal, welche Spiele noch auf die Leinwand kommen sollen. Bei einigen wird euch die Spucke wegbleiben ...