Zone of the Enders - The 2nd Runner: Neuauflage für PC und PlayStation 4 inklusive VR-Support angekündigt

Überraschende Ankündigung aus dem Hause Konami: Das 2002 veröffentlichte Zone of the Enders - The 2nd Runner bekommt eine Neuauflage. Unter dem Namen Zone of the Enders - The 2nd Runner Mars arbeitet Entwickler Cygames an einer Remastered-Version für PC, PlayStation 4 und PlayStation VR.

Bei Zone of the Enders handelt es sich um eine Mischung aus Kampfspiel und Third-Person-Shooter, bei denen der Spielercharakter in einen Mechanzug schlüpft. Entwickelt wurde das Spiel von Konami unter der Führung von Hideo Kojima. Letzterer ist bekanntlich seit Ende 2015 nicht mehr bei Konami tätig, weshalb die Zukunft der Action-Reihe ungewiss war.

Konami selbst scheint jedoch an der Marke genug Interesse zu haben und lässt das Entwicklerstudio Cygames an einer Neuauflage von Zone of the Enders - The 2nd Runner arbeiten. Der Nachfolger zu Zone of the Enders erschien 2002 zuerst für die PlayStation 2 und 2012 als HD-Neuauflage für die PlayStation 3. Die aktuelle Revision mit dem Zusatztitel Mars erscheint hingegen für die aktuelle Sony-Generation, inklusive VR-Unterstützung, sowie für den PC.

Für die Remastered-Version verspricht Sony eine verbesserte Grafik, 4K-Auflösung für die PlayStation 4 Pro, neues Sounddesign und weitere, noch nicht näher benannte Details. Außerdem wird das gesamte Spiel mithilfe von PlayStation VR spielbar sein. In Japan soll Zone of the Enders - The 2nd Runner Mars voraussichtlich im Frühjahr 2018 erscheinen. Eine Ankündigung für den westlichen Markt ist noch nicht erfolgt.

