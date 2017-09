Minecraft wurde mit einem neuen Update bedacht. Der Patch trägt den Namen „Better together“ und beinhaltet neben einer großen neuen Funktion auch einige kleine Änderungen und Bugfixes.

Minecraft erhält ein neues Update. Der „Better together“ - Patch ermöglicht Spielern der Windows 10-, Xbox- und Mobile-Version, zusammenzuspielen. Seit 2012 arbeiten die Entwickler auf der Mobile-, der VR- und der Windows 10-Version mit der Bedrock Engine. Mit dem „Better together“-Update wird nun auch die Xbox-Version auf diese Engine umgestellt.

Java-Version geht leer aus

Die Java-Version des Spiels erhält das Update jedoch nicht. Trotzdem versichern die Entwickler im Update-FAQ, dass sie auch weiterhin die Java-Version mit Patches versorgen wollen. Trotz der Umstellung auf eine gemeinsame Engine, könnt ihr euren Spielstand nicht auf unterschiedlichen Plattformen spielen.

Während die Entwickler schon hart daran arbeiten das Update auch auf die Switch zu bringen, müssen sich PS4-Spieler noch in Geduld üben. Laut eigenen Angaben ist das Team schon im Gespräch mit Sony, um das Update auch auf die PlayStation 4 zu bringen. Eine feste Zusage können sie jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht aussprechen.

Neben der neuen Cross-Play-Funktion gab es auch einige andere Änderungen. Unter anderem wurden dem Spiel zahlreiche neue Items hinzugefügt und die Einstellungsmöglichkeiten erweitert. Des Weiteren gab es einige kleine Veränderungen am Spiel und so viele Bugfixes, dass selbst die Entwickler sie nicht aufgelistet haben. Wer selber einen Blick auf den kompletten Patch-Log werfen will, findet hier den Link dazu.

