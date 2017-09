Morgen am 22. September ist der Sommer vorbei und die kühlen Temperaturen kommen immer näher. Niantic will allerdings mit einem tollen Event wenigstens euer Herz aufwärmen ...

Das Pokémon Go-Sonnenwende-Event beginnt am 22. September um 23 Uhr und endet am 02. Oktober ebenfalls um 23 Uhr. Und folgendes erwartet euch:

doppelter Sternenstaub wenn ihr ein Pokémon fangt oder ausbrütet

spezielle 2km Eier, aus denen Chaneira, Voltilamm, Larvitar und andere Pokémon schlüpfen können

spezielle Pakete im In-Game Shop, die Items wie Glückseier, Lockmodule und den neuen Inkubator beinhalten; der Super Inkubator brütet Eier mit 1,5-facher Geschwindigkeit aus

dreifache Erfahrungspunkte, wenn ihr ein neues Pokémon fangt

Es ist abzuwarten, ob erneut ein Halloween-Event stattfindet, wie im letzten Jahr.

Solltet ihr noch nicht auf den "Pokémon Go"-Zug aufgesprungen sein, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Macht ihr beim Sonnenwende-Event mit? Schreibt es uns in die Kommentare.