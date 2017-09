Ubisoft veröffentlicht ein neues Update für Rainbow Six - Siege, aber nicht alle sind damit glücklich. Grund sind weniger die Änderungen am Spiel, als viel mehr der Umstand, dass der Patch auf der PlayStation 4 für regelmäßige Abstürze verantwortlich sein soll. Dies berichten zahlreiche Nutzer auf Reddit.

Das Update Y2S3.1 markiert für Rainbow Six - Siege den Beginn der dritten Saison des zweiten Jahres. Auf PC und Xbox One läuft bislang alles nahezu ohne Probleme, aber auf der PlayStation 4 kommt es bei einigen Nutzern zu Problemen mit der Freundesliste. Ein Spieler wollte beispielsweise seine Freundin in eine private Party einladen, allerdings habe seine PlayStation 4 jedes Mal einen Neustart eingeleitet, nachdem er die Freundesliste aufgerufen hat.

Ubisoft ist sich dem Problem mittlerweile bewusst. Auf der Support-Webseite des Unternehmens heißt es, dass die Entwickler bereits an einer Lösung arbeiten. Solange der Fehler besteht, sollen die betroffenen Spieler auf die Party-Funktion verzichten. Wohl dem, der noch zuhause auf dem Sofa mit Freunden spielen kann. Berichte darüber, dass der Patch sogar die Festplatte der PlayStation 4 beschädigen soll, lassen sich derweil nicht verifizieren.

Mehr Infos zu Rainbow Six - Siege gibt es übrigens im Blickpunkt "Rainbow Six - Siege: Nach Jahr eins ist vor Jahr zwei".

Etwas langsamer gestartet, aber mittlerweile ein echter Erfolgshit: Rainbow Six - Siege von Ubisoft hat sich zu einer festen Mehrspieler-Größe gemausert. Hilfreich sind dabei die ständigen Inhaltserweiterungen mit neuen Operatoren.