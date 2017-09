Devolver Digital Films veröffentlicht zusammen mit Jonathan Beales und Fizz Pictures die Dokumentation CODumentary. In über 90 Minuten beschäftigen sich die Macher mit dem Aufstieg und den Werdegang der Shooter-Reihe Call of Duty.

Die Dokumentation stammt aus Großbritannien und ist vollkommen unabhängig vom "Call of Duty"-Hersteller Activision enstanden. In der Pressemitteilung heißt es deshalb, dass die CODumentary "keine Produktion von Activision Inc., Activision Publishing Inc. oder seinen Tochtergesellschaften, Agenten oder Vertretern" ist.

Im Detail beschäftigt sich die Dokumentation mit den Anfängen von Call of Duty im Jahre 2003 bis hin zum kometenhaften Aufstieg, wodurch die Reihe heutzutage zu den erfolgreichsten Videospiel-Marken der Welt gehört. Zu Worte kommen dabei Spieleentwickler, Fans, Profi-Spieler und Branchenexperten, die die Reihe über die Jahre hinweg begleitet oder beobachtet haben.

CODumentary ist komplett in englisch gehalten, enthält aber Untertitel in 14 verschiedenen Sprachen, darunter deutsch. Die Dokumentation ist ab sofort auf DVD und Blu-Ray, sowie auf den Plattformen Amazon, Google Play, Youtube Movie Rentals und im Steam Store verfügbar.

Der kommende Serienteil Call of Duty - WW2 ist noch nicht Teil der Dokumentation. Ob sich die Rückbesinnung auf die Wurzeln lohnt, konnten wir bereits in der Beta ausprobieren. Unser Fazit gibt es in der Vorschau "Call of Duty WWII-Beta ausprobiert: Die Vergangenheit hat Zukunft".

Seit 2003 gibt es die "Call of Duty"-Reihe und ist mittlerweile eine der beliebtesten Shooter-Serien der Welt. Im diesjährigen 14. Hauptableger geht es zurück in den Zweiten Weltkrieg und damit zurück zu den Anfängen.