Fans des Horrors aufgepasst: Im Humble Store könnt ihr euch für begrenzte Zeit das Horror-Abenteuer Outlast mitsamt der Erweiterung Outlast - Whistleblower kostenlos sichern.

Im Rahmen des End of Summer Sales bietet euch die Webseite Humble Bundle alle paar Tage die Gelegenheit, ein Spiel gratis zu ergattern. Zuletzt konntet ihr das Adventure Psychonauts kostenlos abstauben. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch das Horror-Abenteuer Outlast gemeinsam mit der Erweiterung Outlast - Whistleblower kostenlos zu sichern.

Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch einen kostenlosen Account auf der Webseite anzulegen, das Spiel in den Einkaufswagen zu legen und die Bestellung abzuschließen. Direkt danach solltet ihr eine E-Mail erhalten, welche einen Steam-Key beinhaltet.

In Outlast übernehmt ihr die Rolle eines Journalisten, welcher in einer Irrenanstalt wahrlich grausame Ereignisse überstehen muss. Bewaffnet mit nicht mehr als einer Kamera, die über eine Nachtsichtfunktion verfügt, habt ihr keine andere Wahl, als euch vor den gewalttätigen Insassen zu verstecken und bei einer Verfolgung die Flucht zu ergreifen.

Die Erweiterung Outlast - Whistleblower setzt die Handlung des Hauptspiels nicht fort, sondern lässt euch mehr von der Vorgeschichte erfahren.

Um Outlast mitsamt Erweiterung kostenlos abzustauben, habt ihr noch bis zum 23. September 2017 um 19 Uhr Zeit. Wer gefallen an Outlast findet, könnte auch an dem Nachfolger interessiert sein. Im Test: "Outlast 2 - Weniger wäre mehr" erfahrt ihr, was ihr von der Fortsetzung erwarten dürft.

Outlast erschien am 4. September 2013 für PC und lehrte ahnungslosen Spielern das Fürchten. In der Bilderstrecke erfahrt ihr, was euch in der Irrenstalt alles erwartet.