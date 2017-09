In der nächsten Woche steht eine Veröffentlichung bevor, die viele Fußball-Fans wahrscheinlich nicht mehr abwarten können. Aber auch für die Fußball-desinteressierten unter euch ist einiges dabei, um euch das Warten auf die Größen wie Assassin's Creed - Origins oder Wolfenstein 2 - The New Colossus zu verkürzen.

Das erscheint am 26. September:

In der neuesten Episode der Welt von Danganronpa finden sich 16 neue Charaktere, die in einer Schule eingesperrt wurden. Es fließt auf jeden Fall viel Blut.

Fallout 4 - "Game of the Year"-Edition

Im August kündigte Bethesda die "Game of the Year"-Edition zu Fallout 4 an. Seit zwei Jahren ist das Spiel auf dem Markt. Seit dem erschiienen zahlreiche Updates und Erweiterungen. Wer bisher noch nicht das Vergnügen hatte, sollte hier zuschalgen. Denn die "Game of the Year"-Edition enthält neben dem Hauptspiel sechs DLCs, die ihr zuvor nur durch Einzelkäufe erwerben konntet. Im Test "Fallout 4 - Ein Season Pass voller Höhen und Tiefen" erfahrt ihr, ob sich die einzelnen DLCs lohnen.

Das erscheint am 28. September:

In Total War - Warhammer 2 stürzt ihr euch bereits zum zweiten Mal in die Welt der Drachen, Elfen und leichenfressenden Rattenmenschen. Wie bereits im vorgänger kombiniert das Spiel erneut die "Total War"-Mechaniken mit dem Warhamer-Universum. Unsere Vorschau "Total War - Warhammer 2: Erneuter Kriegsausbruch in der Zerbrochenen Welt" liefert euch einen tieferen Einblick.

Das erscheint am 29. September:

Das Warten hat ein Ende. Solltet ihr einen SNES Classic Mini ergattert haben, könnt ihr schon ab nächster Woche Freude an ihm haben.

Alle Jahre wieder. Selbstverständlich solltet ihr keine Revolution im Fifa-Universum erwarten, trotzdem kommt das Spiel mit kleinen Verbesserungen und Neuerungen. Flanken schlagen genauer zu und Pässe sind direkter. Der neueste Teil wirkt insgesamt balancierter als sein Vorgänger. Wenn ihr euch ein genaueres Bild machen möchtet, schaut euch unseren Test zu Fifa 18 an.