Der Entwickler Gun Media hat angekündigt, dass der Einzelspielermodus von Friday the 13th - The Game ohne klassische Handlung daherkommen soll. Stattdessen sollt ihr euch einer Reihe von Herausforderungen stellen dürfen, die euer mörderisches Können auf verschiedene Weisen auf die Probe stellen.

Schon seit Monaten haben Spieler inzwischen die Möglichkeit, sich im durchaus erfolgreichen Friday the 13th - The Game gegenseitig ans Leder zu gehen. Die versprochene Einzelspielerkampagne, die eigentlich bereits im Sommer nachgereicht werden sollte, lässt aber auch weiterhin auf sich warten. Und wer dem Singleplayer-Abenteuer nach wie vor entgegenfiebert, muss sich nun möglicherweise auf eine kleine Enttäuschung gefasst machen.

Auf der offiziellen, englischsprachigen Webseite zu Friday the 13th - The Game, hat der Entwickler Gun Media nämlich klargestellt, dass die Einzelspielerinhalte wohl keine Story im klassischen Sinne haben werden. „Die Filme waren nicht wirklich für ihre Narrative bekannt“, schreibt der Entwickler. „Sicher, es gibt eine Handlung, aber die liegt nicht im Fokus. Es ging um Jason, Opfer, Morde und die gelegentliche Brust, richtig?“

Statt einer spannenden Handlung zu folgen, sollen sich Spieler im Einzelspielermodus von Friday the 13th - The Game einer Reihe von Herausforderungen stellen, die laut Gun Media an das Gameplay von Hitman erinnern. „Das kann so simpel ausfallen wie 'töte sie alle', aber es könnte auch Herausforderungen geben, in denen du ein bestimmtes Opfer finden und zuerst töten musst. Oder vielleicht musst du jemanden auf eine bestimmte Art und Weise oder mit einer spezifischen Waffe umbringen“, erklärt der Entwickler.

Friday the 13th - The Game ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

