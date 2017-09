In Deutschland mögen Gronkh oder PietSmiet die bekanntesten YouTuber sein. Doch international sieht das ganz anders aus. Denn da steht an der Spitze - nein, nicht PewDiePie - sondern Markiplier. Doch der will nun pausieren.

Keine Sorge! Solltet ihr Fans von Markiplier sein, seine Let's Plays mögen, müsst ihr nun nicht verzweifelt nach einem Ersatz suchen. Denn Mark Edward Fischbach, so sein eigentlicher Name, wird nur für einen Monat pausieren. Der Grund ist derweil ziemlich nachvollziehbar. Der charmante Mann ist nach einen Angaben nämlich nicht zufrieden mit seinen Inhalten. Er sei jedoch nicht ausgebrannt an Ideen, sondern vielmehr so begierig, Videos zu produzieren wie noch nie.

Jedoch möchte Markiplier nach eigenen Worten aus dem Zyklus der Unzufriedenheit ausbrechen. Sich einen Monat Zeit nehmen, um gesamtheitlich zu überdenken, was er besser machen könnte, anstatt nur an Symptomen herumzudoktorn. Dabei versichert er seinen Fans jedoch, dass er nicht komplett verschwinden werde. Vielmehr könntet ihr ihn über den nächsten Monat sehr viel aktiver auf seinen anderen Plattformen erleben - also etwa Facebook oder Twitter.

Weiterhin kündigt er für den 13. Oktober ein großes Projekt an. Möchte aber noch nicht sagen, worum es sich genau handelt. Ob dieser Monat Markiplier schaden wird, bleibt abzuwarten. Momentan nämlich ist er der einflussreichste Gamer überhaupt - laut dem amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes.

Was erwartet ihr von dieser einmonatigen Pause von Markiplier? Werdet ihr euch in der Zeit Videos von anderen YouTubern anschauen, oder interessieren euch solche Inhalte gar nicht? Schreibt es uns doch in die Kommentare.

Markiplier ist vor allem durch die Videos bekannt, in denen er Horrorspiele spielt. Anscheinend hat er etwas an sich, das den Zuschauern gefällt, während er hysterisch kreischt. Welche Ausmaße das bei ihm und anderen YouTubern annehmen kann, seht ihr in der Bilderstrecke.