Eigentlich ist Edward Pun Grafiker bei Entwickler Sucker Punch. Nun hat der Künstler allerdings Hand an die "Live Action"-Verfilmung von Sonic the Hedgehog angelegt.

Mit Team Sonic Racing erscheint in diesem Monat ein neuer Ableger des Sonic-Franchise:

Nicht wenige Sonic-Anhänger sind unzufrieden mit dem Design des Sega-Helden in der kommenden Live Action Verfilmung. Das dachte sich wohl auch Edward Pun und ließ seine Grafikkünste an dem Design des blauen Film-Igels aus. Das Ergebnis postete der er auf Twitter:

Quick rework screenshot to make the proportion more stylized. #SonicMovie pic.twitter.com/pUU3RIA9oQ — Edward Pun (@EdwardPun1) 30. April 2019

Zum Vergleich: Links das Original und rechts die bearbeitete Version

Left is original screenshot. Right is my rework to make #Sonic more stylized. pic.twitter.com/IhXeAZYlQI — Edward Pun (@EdwardPun1) 30. April 2019

Gut anzukommen scheint Puns Sonic-Design jedenfalls. Das Vergleichbild verzeichnet mittlerweile mehr als 77.500 Retweets und fast 300.000 Likes (Stand: 3. Mai).

Was haltet ihr von dem überarbeiteten Sonic? Glaubt ihr, dieser würde sich besser in der Live Action Verfilmung machen? Oder glaubt ihr ohnehin nicht an die Qualität des Films? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!