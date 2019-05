Passend zum Kinostart von Jurassic World - Das gefallene Königreich servieren euch die Sim-Experten von Frontier Games die Gelegenheit, selbst in die Rolle von John Hammond und vielen nach ihm zu schlüpfen, um euren eigenen Dino-Park zu errichten. Dieses Vorhaben scheitert aber nicht immer nur an den fiesen Dinosauriern oder korrupten Mitarbeitern.

Aufbauen, managen und Geld scheffeln in Jurassic World Evolution:

Meine Jugend war zu einem großen Teil bestimmt durch die Faszination an Dinosauriern. Und da draußen wird es vermutlich nicht wenigen gleichermaßen gehen. Gerade deswegen haben die "Jurassic Park"-Filme damals so eine große Anziehungskraft auf uns ausgeübt. Jetzt, da wir älter geworden sind, haben wir endlich die Chance, unseren Traum zu leben. Wenn auch „nur“ virtuell in Form eines Simulators von Frontier Developments. Aber Jurassic World Evolution ist genau das: Ein lang ersehnter Traum für jeden Dino-Fan und alle, die mit Jurassic Park groß geworden sind.

Doch wie in der filmischen Vorlage und deren unsäglichen Neuauflagen gibt es Probleme. Schattenseiten, die Park und Spiel bedrohen. Warum Jurassic World Evolution nicht das runde Gesamtpaket geworden ist, das sich viele erhofft haben, lest ihr hier bei uns im großen Dino-Test.

Ich habe keine Kosten gescheut!

In Jurassic World Evolution werdet ihr zum Direktor des Dino-Zoos. Die berüchtigte Firma InGen bringt euch auf die Inselgruppe der „Fünf Tode“. Darunter die bekannten Schauplätze Isla Nublar und Isla Sorna. Nach den Ereignissen von Jurassic World sollt ihr dort wieder einen neuen Park aufbauen und euch dieses Mal besser anstellen als eure Vorgänger. Zur Seite stehen euch dabei zahlreiche Figuren aus der Vorlage. Jeff Goldblum alias Dr. Ian Malcolm, Chris Pratt alias Owen Grady und Bryce Dallas Howard, die Claire Dearing verkörpert, stehen euch zumindest in stimmlicher Form (auch im Deutschen) mit Rat und manchen Warnungen zur Seite.

Dino-Transport per Heli. Die Parks verfügen über High-Tech-Mittel.

Im Grunde ist Jurassic World Evolution ein Remake des PC-, PS2- und Xbox-Spiels Jurassic Park - Operation Genesis. Habt ihr diesen Klassiker gespielt, werdet ihr euch gleich heimisch fühlen und wissen, was zu tun ist. Denn damit ein Dino-Park erfolgreich wird, braucht es eine wichtige Grundlage. Richtig! Dinosaurier, die die Gäste unterhalten. Und hier beginnt eure Arbeit zum Aufbau von Jurassic World erst so richtig.

Wir haben einen T-Rex!

Also schnell die ersten InGen-Anlagen gebaut und ein Expeditions-Team losgeschickt, um Fossilien zu sammeln. Forscher aus dem Fossilienzentrum ziehen dann DNS aus den Funden, bis ihr ein Genom habt, das sich zum Brüten eignet. Bis dahin baut ihr ein Gehege samt Ausguck für die Gäste und eine Aufzuchtstation und hofft, dass der Embryo die ersten Stunden seines Lebens auch gut übersteht. Denn schließlich hängt eine Menge Geld an jedem Dino. Im Zweifel erhöht ihr die Chancen mit Mods aus dem Forschungslabor oder gebt eurem Experiment einige Genmanipulationen mit auf den Weg, damit es interessanter aussieht oder aggressiver wird.

Ist die Attraktion dann in die abgegrenzte Freiheit entlassen und die Zuschauer erfreuen sich an den Urzeitviechern, ist es aber noch nicht vorbei. Vom Ankylosaurus über den Brachiosaurus bis hin zu den Fleischfressern Spinosaurus oder auch dem Indominus Rex wollen alle unterschiedlich gepflegt werden.

Während Pflanzenfresser eigentlich nie etwas gegen größere Gruppen haben und sich in bewaldeten Gehegen wohl fühlen, ist der T-Rex beispielsweise ein reiner Einzelgänger. Packt ihr eine andere Kreatur oder sogar noch einen Rex in den Käfig, brechen Kämpfe aus. Diese sind zwar kurzzeitig für die Besucher interessant und bringen euch Ruf ein, doch am Ende verliert ihr vielleicht viel Geld mit dem Exemplar, das im Kampf schwächer ist. Und Profit ist wie immer das oberste Ziel für den Dino-Zoo. Also schnell weiter zu den Nebeneinnahmen für den Park.