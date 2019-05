John?! Ich glaube, der Laden läuft wieder!

Sind die Dinos vorerst befriedigt, geht es daran, die Menschen glücklich zu machen. Eure Besucher wollen Sicherheit, Unterhaltung und den Thrill, den Dinos ganz nahe zu kommen. Natürlich nicht zu nahe, sonst gibt es jede Menge Verletzte oder Tote und für eure Anwälte einen Haufen Arbeit. Ihr errichtet also in Eile erste Restaurants, Souvenir-Läden sowie später eine Bowling-Bahn und eine Bar, um die Bedürfnisse der Besucher zufrieden zu stellen.

Rollercoaster Tycoon: Diesen Grad an Komplexität erreicht Jurassic World Evolution nicht:

Doch hier wird schnell die Unausgewogenheit des Spiels. Während ihr bei den Dinosauriern auf viele verschiedene Faktoren vor, während und nach der Aufzucht achten müsst, reicht es bei den Menschen, wenn ihr ihnen einfach irgendein Gebäude zum Futtern oder Spaß haben hinklatscht.

Und selbst wenn sie beispielsweise einen Souvenirladen mit Dino-Hüten bekommen, bekommt ihr dennoch keine Gäste mit lustigen Kopfbedeckungen zu sehen. Stattdessen sind sie im Gegensatz zu den Sauriern extrem langweilig und werden schon bald nicht mehr von euch beachtet. Wo ihr früher noch bei Simulationen wie Rollercoaster Tycoon sämtliche Besucher angeklickt und nach deren Bedürfnissen gesucht habt, herrscht heute nur Einheitsbrei der generischen Masse. Schade eigentlich. So starrt ihr nur noch auf Bewertungsmenüs und nicht mehr auf die einzelnen Figuren dahinter.

Als Disney World eröffnet hatte, hat auch nicht alles richtig funktioniert

Für eine Sim von Frontier Developments hätten wir uns hier mehr gewünscht. Wie wäre es beispielsweise mit kleineren Attraktionen abseits der Dino-Gehege gewesen? Etwa eine Mini-Dino-Reitstation für jüngere Besucher, wie sie in Jurassic World 1 zu sehen war. Albern, aber immerhin eine Abwechslung.

Die Besucher des Parks sind recht schnell zufriedengestellt.

Oder lasst uns eine Kart-Strecke mit prähistorischem Design und eigens erstellter Streckenführung bauen. Irgendwie fehlt es an Tiefgang, wenn es um die Bedürfnisse der Menschen und weitere Attraktionen geht. Und dasselbe gilt auch für die Gestaltung des Parks. Deko gibt es nicht. Ihr platziert nur Seen, Gräser oder Bäume. Keine Werbetafeln, Maskottchen oder Luftballons, geschweige denn coole Fahrgeschäfte abseits von Einschienenbahn und Gyrosphären.

Doch irgendwie ist das Ganze auch wieder schnell vergessen, wenn ihr euch einen Moment nehmt, den Sauriern beim Grasen oder Jagen zuzusehen, den Sonnenuntergang auf Isla Muerta beobachtet und dabei im Hintergrund die Musik ertönt, die ihr einst in der Jugend hörtet. Es sind diese Sekunden, in denen Jurassic World Evolution am besten funktioniert und ihr euch ganz darin verlieren könnt. Nanu, ein rotes Symbol am Bildschirmrand. Was ist das nun wieder? Och nö!

Du hast das Zauberwort nicht gesagt

Da hat doch glatt jemand die komplette Anlage lahmgelegt, indem er die Kraftwerke sabotiert hat. Wer war das denn jetzt schon wieder? Die Wissenschaftler wollen es nicht gewesen sein, die Unterhaltungsexperten sind nicht erreichbar und das Sicherheits-Team hat wieder mal wichtigere Dinge zu tun. Also müsst ihr selbst in den Ranger-Wagen steigen, zwischen panischen Gästen durch den Park heizen und zusehen, dass ihr die Anlage wieder zum Laufen bringt, bevor die Velociraptoren die Zäune auf Schwachstellen testen. So etwas ist auch Alltag als Parkdirektor. Die drei Fraktionen der Wissenschafts-, Unterhaltungs- und Sicherheitsabteilungen wollen allesamt beachtet werden.

Geschieht das nicht, wird gerne mal sabotiert, um dem Frust freien Lauf zu lassen. Also nehmt lieber schnell weitere Missionen und kleinere Aufträge von ihnen an und achtet dabei darauf, dass euer Ruf bei den Fraktionen nicht in den Keller geht. So schaltet ihr glücklicherweise auch neue Gebäude oder Dino-Mods frei, die euch auf dem weiteren Weg zum Erfolg helfen.

Die Quests rangieren von „Bauen Sie Gebäude X und schließen sie es ans Stromnetz an“ über „Schießen Sie ein Foto von zwei Raptoren auf der Jagd“ bis hin zu „Erschaffen Sie einen T-Rex mit einer Aggressions-Mod“. Das bringt nicht nur Abwechslung, sondern auch eine Starthilfe für die ersten Stunden eures Parks. So bleibt ihr immer am Ball und habt auch mal was zu tun, wenn ihr euren Park nicht erweitern könnt.