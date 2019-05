Unser Leben liegt in Ihren Händen und Sie stellen sich so ungeschickt an

Läuft der erste Park und ihr erreicht eine gute Bewertung, geht es schon auf die nächste Insel. Dort wird es nicht gerade einfacher. Stürme, Katastrophen und wenig Platz sind hier auf den Plan geschrieben. Insgesamt fünf Inseln bieten verschiedene Voraussetzungen und damit auch Schwierigkeitsgrade. Schafft ihr es einmal nicht, euren perfekten Park zu errichten oder werdet Opfer eines Dinoausbruchs, der plötzlich alle Besucher vertreibt, gibt es das perfekte Gegenmittel: Einen Reset. Denn Jurassic World Evolution lässt euch jede Insel mit einem Knopfdruck auf den Ursprungszustand zurücksetzen. Dabei behaltet ihr aber alle bislang erforschten Genome, Erweiterungen oder Gebäude.

Gerade in den späteren Levels wird es auch gerne mal stressig. Nämlich dann, wenn ihr immer wieder mit ausgebüchsten Sauriern konfrontiert werdet. Dann gibt es richtig viel zu tun und ihr müsst einen Krisenherd nach dem anderen managen. Aber dafür sind es ja auch die schwierigsten Abschnitte von Jurassic World Evolution. Wer lieber Ruhe hat, kann jederzeit wieder auf alte Inseln oder in Sandbox-Bereich wechseln. Cooles Feature: Der Stand jeder Insel wird nach einem Wechsel genau da aufgenommen, wo ihr ihn verlassen habt. Katastrophen lassen sich aufschieben, aber nicht ignorieren!

Kein Wunder, dass ihr ausgestorben seid

So gut Jurassic World Evolution in vielen Bereichen funktioniert, so gibt es jedoch einige fragwürdige Design-Entscheidungen. Ein Beispiel: Die Einbindung der insgesamt sechs Inseln aus der Vorlage ist toll und absoluter Fan-Service. Isla Nublar ist dabei eine Sandbox-Insel, die nach dem Tutorial freigeschaltet wird. Hier habt ihr unendlich viel Knete und dürft bauen, was das Zeug hält. Zumindest in der Theorie. Denn in Wirklichkeit ist der bebaubare Platz der Insel nicht viel größer als in den anderen Arealen. Eine Enttäuschung für die, die sich eine riesige Anlage, wie die im Film bauen wollten. Zumal die Gehege, Hotels und Anlagen zum Betrieb des Parks nicht gerade klein ausfallen.

Das sind die Pre-Order-Inhalte für Vorbesteller:

So sehr die Ruhe und Gelassenheit in Jurassic World Evolution auch geschätzt sein mag, desto schwerer fällt es, die Wartezeiten auf neue Gen-Extrahierungen, Grabungen oder ausgebrütete Saurier sinnvoll zu überbrücken. Hier dreht ihr oft Däumchen, da es keine Option gibt, die Zeit vorzuspulen. Warum die Entwickler sich gegen Zeitmanipulation entschieden haben? Da man sonst vielleicht auch die Zeit stoppen könnte, wenn Saurier ausbrechen oder es zu einer Katastrophe kommt. Aber wir wollen eigentlich nur Vorspulen, um schneller zu den coolen Teilen des Spiels zu gelangen.

Für viele Spieler dürfte es zudem eine Enttäuschung sein, dass es keinen Mod-Support für Jurassic World Evolution geben wird. Dies haben die Entwickler bereits bestätigt. Grund dafür ist die Lizenz, mit der sie hier umgehen müssen. Die Inhaber wollen einfach nicht, dass damit Schindluder getrieben wird. Am Ende sind die Dinos vielleicht noch nackt in ihren Gehegen. Skandal! Aber Spaß beiseite: So seid ihr auf neue Inhalte seitens der Entwickler angewiesen. Wird es sich auf Skins und neue Dinos beschränken oder bekommt ihr auch gänzlich neue Gebäude, Inseln oder Modi spendiert? Dies ist noch ein großes Fragezeichen für Jurassic World Evolution.

Meinung von Marvin Fuhrmann