Sonic ist in aller Munde. Nachdem der erste Trailer zur Verfilmung kam und das Internet ihn hasste, kommt auch ein offizielles Sonic-Kostüm auf den Markt. Und es ist hässlich.

Am Anfang stand der erste Trailer zur Verfilmung von Sonic The Hedgehog, als nächstes wurde das Internet wütend, dann hat ein Fan Aufmerksamkeit mit seinem neuen Sonic-Design erregt, welches weitaus besser aussieht als das Original, und dann hat sogar der Regisseur auf den Hass und das Feedback der Fans reagiert. Bis zur November-Veröffentlichung des Films, so hieß es von Regisseur Jeff Fowler, soll das Design des CGI-Igels geändert und auf das Feedback der Fans eingegangen werden.

Man möchte meinen, der gerenderte Igel sei hässlich genug, aber es geht noch schlimmer: Auf der US-Seite von Amazon gibt es ein „Sonic The Hedgehog Movie Sonic Deluxe“-Kinderkostüm. Könnte nett sein, ist es aber nicht. Denn wer sein Kind in diese Abscheulichkeit kleidet, sollte auf seine Zurechnungsfähigkeit überprüft werden. Seht selbst:

Das Sonic-Kostüm in all seiner grauenvollen Pracht. Quelle: Amazon.com

Da das Kostüm von Rubie’s Custume Company stammt, welche bereits in der Vergangenheit lizensierte Kostüme hergestellt hat, kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um das offiziell lizensierte Kostüm zum Film handelt. Unter anderem gibt es bei Rubie's auch Kostüme von verschiedenen Marvel- und DC-Charakteren und noch vieles mehr. Viele dieser Kostüme sehen weitaus nicht so gruselig aus wie dieser Sonic-Albtraum. Zurzeit scheint es wirklich schwer zu sein, den Sonic-Fans gerecht zu werden.

Jetzt aber Spaß beiseite. Sicherlich wird viel Arbeit auf das CG-Team des Films zukommen, damit alle Änderungen bis zum Kinostart vollendet werden können. Vielleicht wird sich ja sogar das lizensierte Kostüm ändern. Auch wenn die Chancen extrem gering dafür sind, bleibt es für viele Sonic-begeisterte Kinder zu hoffen.