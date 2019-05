Keine Sorge: Nach dem aktuellen Stand ist keine Alien-Invasion zu erwarten, allerdings gibt es nun doch im Weltall einen XCOM-Satelliten. Der ist offenbar nicht nur per Zufall nach dem gleichnamigen Videospiel benannt.

Aliens gegen die Menschheit: In XCOM 2 kommt es auf die Taktik an

Vor wenigen Tagen hat das U. S. Naval Research Laboratory, das Forschungslabor der US Navy und der US Marines, zwei neue Satelliten ins Weltall befördert. An sich schon relativ spektakulär, aber was hat das mit Videospielen zu tun? Nun, einer der beiden Satelliten trägt den Namen XCOM wie das gleichnamige Taktik-Strategiespiel.

Aufgefallen ist das Jake Solomon, dem Designer von Xcom - Enemy Unknown und Xcom 2:

Der Name ist dabei offenbar nicht nur zufällig ausgewählt. Das Projekt-Logo orientiert sich ziemlich stark am Xcom-Logo innerhalb des Spiels, wie Solomon in einem weiteren Twitter-Beitrag zeigt:

And here is the official project badge, so yeah, they're going all in. In actuality that's pretty cool. pic.twitter.com/7qaRtceVWO — Jake Solomon (@SolomonJake) 8. Mai 2019

"Und hier ist das offizielle Projektabzeichen, also ja, sie gehen All-In. Eigentlich ist das schon ziemlich cool."

Der XCOM-Satellit dient jedoch nicht einer potenziellen Alien-Abwehr, sondern steht eigentlich für X-Ray-Communication (Röntgenkommunikation). Mithilfe des Satelliten möchten die NASA und das Naval Research Laboratory untersuchen, ob Röntgen-Strahlen zur Signalübertragung genutzt werden können.

Die Gefahr von außerirdischen Invasoren besteht somit zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Das Szenario der Xcom-Spielereihe bleibt somit bis auf weiteres reine Fiktion, selbst wenn ein entsprechender Satellit bereits im All ist.